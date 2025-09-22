Beeck sichert per Doppelschlag den Arbeitssieg

Nach 56 Minuten dürfte sich Beecks Coach Mike Schmalenberg im falschen Film gefühlt haben. Soeben hatte Justin Krausa das 2:1 für Bornheim erzielt, nachdem die FC-Abwehr einen hohen Ball nicht richtig geklärt bekam. Binnen sechs Minuten hatten die Gastgeber das Spiel auf dem kleinen Kunstrasenplatz damit komplett gedreht.

Doch bereits fünf Minuten nach Wiederanpfiff gelang dem SSV der Ausgleich durch Nick Hirschfeld – auch hier konnte Beecks Hintermannschaft einen hohen Ball nicht klären. „Das war ja sogar Slapstick pur“, befand Beecks Abwehrmann Paul Daniels. Schmunzeln konnte darüber im Beecker Lager naturgemäß keiner. Dass sich die Mienen beim FC dann aber wieder aufhellten, lag am weiteren Verlauf: Dank eines eigenen Doppelschlags bogen die Kleeblätter die Partie doch nochin einen etwas glücklichen 3:2-Sieg um.

Denn zur Pause hatte Beeck, bei dem Niklas Koppitz im 4-2-3-1 erstmals nicht auf der linken Schiene, sondern offensiv im Zentrum spielte, durch ein blitzsauber herausgespieltes Tor noch 1:0 geführt: Kapitän Yannik Leersmacher setzte mit einem präzisen Steilpass Marc Kleefisch in Szene, der vollendete abgezockt im klassischen Stürmer-Stil (42. Minute).

Entscheidenden Anteil hatten daran zwei Akteure, die Schmalenberg unmittelbar nach dem zweiten Gegentor einwechselte: Vinzent Zingel erzielte mit einem platzierten Flachschuss in lange Eck das 2:2 (65.) und David Arize legte dann Marc Brasnic das 3:2 auf: Beecks Königstransfer netzte mit einem sehenswerten Schlenzer von der Strafraumgrenze ein (71.). Ganz am Ende verpassten Luca Bini (90.), Arize mit einem Pfostenschuss (90.+4) und Zingel (90.+5) die endgültige Entscheidung. So musste der Gast bis zum Ende zittern.

„Es war ein Arbeitssieg. Für den müssen wir uns aber nicht entschuldigen. Lasst uns den doch jetzt einfach mal positiv sehen. Wir können so nun mit einem guten Gefühl ins große Mittelrheinpokal-Spiel gehen“, sagte Schmalenberg. Am Mittwoch ist im Waldstadion da ein hochkarätiger Gegner zu Gast – Regionalligist Bonner SC.

Defensive zu löchrig

Gegen den BSC sollte sich Beeck derartige Abwehrbolzen wie in Bornheim aber tunlichst nicht leisten. „Diese Unachtsamkeiten bei hohen Bällen waren schon auffällig“, bekannte Beecks Coach. „Jeder kleine Fehler wird zurzeit vom Gegner aber auch bestraft. Wir machen gerade eine schwierige Phase durch. Umso wichtiger sind diese drei Punkte“, meinte auch Daniels.

Nach vier Spielen hat der FC schon acht Gegentore geschluckt. Was für ein Spitzenteam einfach zu viele sind – und eine derartige Mannschaft wollen die Schwarz-Roten ja sein.

Verlass war aber mal wieder auf Kleefisch, der bereits sein viertes Saisontor erzielte. Bereits davor war er aus jeweils kurzer Distanz zweimal per Kopf an Bornheims gutem Keeper Tom Buhl gescheitert (4./29.). „Bei meiner dritten Chance war das Tor dann aber auch fällig“, meinte Kleefisch, der tags zuvor 26 Jahre alt geworden war. Und da auch noch Brasnic einmal an Buhl scheiterte (30.), war für Schmalenberg zur Pause „der Ertrag noch zu gering“ ausgefallen.

Freilich erwies sich Bornheim als sehr unangenehmer Gegner. Aus einer defensiven Grundordnung heraus schaltete der SSV bei Ballgewinn ruckzuck um, hatte mit dem robusten Julio Molongua dafür auch einen gut geeigneten Zielstürmer, der häufig gesucht und gefunden wurde. Wie ein Absteiger spielte der SSV jedenfalls nicht. „Ich bin mir sicher, dass auf diesem Platz noch etliche Teams Probleme bekommen werden“, sagte Schmalenberg.

Trotz der vierten Niederlage im vierten Spiel war SSV-Coach Patrick Schmitz auch nicht so unzufrieden: „Es geht alles in die richtige Richtung. Ich finde, wir hätten heute einen Punkt verdient gehabt, waren nah dran. Die Jungs haben alles gegeben, doch in entscheidenden Situationen waren wir nicht clever genug“, so der Bornheimer.

Eine vorzügliche Leistung bot vor allem aber auch Schiedsrichter Peter Wackers. Der Aachener leitete die Partie souverän, ließ sich auch von der zeitweise aufkommenden Hektik nicht beeindrucken und blieb seiner klaren Linie treu. Er beurteilte die entscheidenden Situationen richtig, gab Gelb, wann Gelb auch angemessen war und hatte dazu noch die Gabe, auch mal weghören zu können.