Beeck schießt sich fürs Topspiel warm Der FC gewinnt das Nachholspiel gegen Friesdorf 6:2. Am Sonntag folgt im Waldstadion das große Derby gegen Tabellenführer Freialdenhoven.

Von Anpfiff weg drückten die Hausherren auf die Tube – und schossen auch rasch eine 2:0-Führung heraus. Nach einem Wilms-Zuckerpass in die Schnittstelle traf Shpend Hasani frei vor dem Tor zum 1:0 (8.). Mit einem weiteren klasse Pass setzte Wilms Dimitrios Touratzidis in Szene, der Friesdorfs Keeper David Weidner im zweiten Versuch überwand (16.). Quasi im Gegenzug gönnte sich Beeck einen Sekundenschlaf, den Sami Akremi mit dem Anschlusstreffer bestrafte (17.).

Kurz vor der Pause passierte dann etwas eher Seltenes: Nils Hühne erzielte ein Kopfballtor – was auch auf der Tribüne bei den Stammgästen für ein deutlich vernehmbares Raunen sorgte. Eine eigentlich ungenau gespielte Seitenverlagerung beförderte Yannik Leersmacher gekonnt wieder vors Tor – dort warf Weidner Hühne den Ball quasi auf den Kopf (43.). „Es war zwar Nils erstes Kopfballtor unter meiner Regie, doch noch nicht so, wie ich mir das vorstelle: mal mit Wucht von hinten anrauschend und dann das Ding versenkend“, merkte Zeh grinsend zu diesem Tor an.

Direkt nach der Pause stellte Hasani nach einem schnell ausgeführten Wilms-Freistoß (der verbuchte damit den dritten Assist in diesem Spiel) auf 5:1 (49.). Nach Kleefischs vergebener Riesenchance (59.) schaltete Beeck zwei Gänge zurück, passierte längere Zeit nicht mehr viel. Nach einem harmlosen Zweikampf zwischen Hühne und Zakaria Harrach zeigte Schiri Daniel Meys zur allgemeinen Überraschung auf den Punkt, Jan Binger nutzte das Elfergeschenk zu Friesdorfs zweitem Tor (79.). Drei Minuten später war der Vier-Tore-Abstand wiederhergestellt: Norman Post, wie immer enorm fleißig, belohnte sich einmal selbst, drosch einen Freistoß von der Seite direkt ins Tor (82.).

Vorfreude auf Derby

Weit mehr Widerstand dürfte ­Beeck am Sonntag im ewig jungen Duell mit Freialdenhoven zu brechen haben. Die Borussia kommt mit der Empfehlung von fünf Siegen in Serie ins Waldstadion. „Das ist ein Highlightspiel, auf das wir uns alle sehr freuen. Und natürlich wollen wir uns da die Tabellenführung zurückholen“, sagt Zeh. „Gegen die Borussia sind es immer besondere Spiele, und die Tabellenkonstellation setzt dem Ganzen diesmal die Krone auf“, sagt Beecks Kapitän Maurice Passage, der am Sonntag ein Wiedersehen mit den ehemaligen Mannschaftskameraden Armand Drevina und Deniz Pozder feiern kann.

Die Borussia, die nach Dauertrainer Wilfried Hannes inzwischen von Kevin Kruth trainiert wird, steht sicher etwas überraschend ganz oben. Doch selbst wenn Freialdenhoven am Ende Meister werden würde: Für die Regionalliga dürfte sich die Borussia auch diesmal nicht bewerben – das ist quasi Vereinsräson.

Die Statistik spricht im Clásico klar für Beeck. Nicht nur, dass der FC beim Rurdorfer Sommercup aktuell zehn Mal in Folge Freialdenhoven im Finale geschlagen hat, auch in der Gesamtbilanz der Pflichtspiele gegeneinander führt Beeck deutlich: 28 Siegen stehen bei acht Remis 13 Niederlagen gegenüber – die Partie am Sonntag ist also Jubiläumsspiel Nummer 50.