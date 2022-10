Beeck räumt alle Kreispokal-Titel ab Im Waldstadion gewinnt der FC von der A- bis zur D-Jugend alle Endspiele. Trainer Stephan Houben ist vor allem aber mit dem klasse Bezirksliga-Start „seiner“ U19 zufrieden.

Denn das Gleiche gelang da im heimischen Waldstadion Beecks Jugendteams: Von der A- bis zur D-Jugend gewann der FC dort alle vier Endspiele. Die A-Junioren schlugen den SC 09 Erkelenz 5:0, die B-Junioren den 1. FC Heinsberg-Lieck 4:1, die C-Junioren den TuS Germania Kückhoven ebenfalls 4:1 und die D-Junioren den 1. FC Wassenberg/Orsbeck 4:2.

Ein perfekter Tag

„Von daher war das für unseren Verein ein echter Bilderbuchtag“, sagt Beecks Jugend-Cheftrainer Stephan Houben, zugleich Coach der U19. Der Spielverlauf beim eigenen 5:0-Erfolg gegen den SC 09 sei dabei keineswegs so einseitig gewesen, wie es das Ergebnis suggeriere: „Erkelenz hat lange Zeit sehr gut mitgehalten. Fünf Tore besser waren wir sicherlich nicht.“ Bis zur 73. Minute stand es auch lediglich 2:0 – danach drehten die Kleeblätter aber noch mal richtig auf.

In den Pokalrunden davor hat der gebürtige Mönchengladbacher Houben, der zuvor auch stets im Bereich des Niederrhein-Verbands gearbeitet hatte, ausgiebig den Kreis Heinsberg kennengelernt. Überraschtwar er dabei von der Resonanz: „Zum Beispiel in Uevekoven, vor allem aber in Oberbruch, waren bei unseren Spielen richtig viele Zuschauer. In Oberbruch waren es bestimmt 250. Da war echt was los.“

Richtig was los ist mit seinen Jungs vor allem aber in der Meisterschaft. Nach dem Abstieg aus der Mittelrheinliga formte Houben im Sommer für die Bezirksliga ein rundumerneuertes Team, das zur Herbstferien-Pause mit einer makellosen Bilanz aufwartet: Sieben Spiele, sieben Siege, 32:7 Tore – der FC ist damit stramm auf Meisterschaftskurs.

„Unser Ziel war es auch schon vor der Saison, ganz oben mitzuspielen und nach Möglichkeit über die nach der Saison anstehende Quali dann auch den direkten Wiederaufstieg zu schaffen. Dass es auf Anhieb so gut laufen würde, hätte ich freilich nicht gedacht“, bekennt Houben. „Die Jungs ziehen aber alle super mit, setzen die Vorgaben sehr gut um.“