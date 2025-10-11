Beeck peilt jetzt den ersehnten ersten Heimsieg an

Aus drei Heimspielen steht für den FC Wegberg- Beeck bislang gerade mal ein mageres Pünktchen zu Buche: Auf das turbulente 3:3 gegen die SpVg Porz folgten im Waldstadion die reichlich ernüchternden Niederlagen gegen den Siegburger SV (0:3) und TuS Königsdorf (1:2) – allesamt Teams, die mit dem Aufstieg nichts zu tun haben dürften. Folge: Nach der Pleite gegen Königsdorf musste Trainer Mike Schmalenberg gehen, Albert Deuker übernahm. Der hatte im Sommer nach langen und überaus erfolgreichen Jahren in Königsdorf aufgehört.
Deuker startete mit einer 0:2-Niederlage bei Topfavorit SV Eintracht Hohkeppel. Am Sonntag steht nun seine Heimpremiere an – Gegner ist die U23 Fortuna Kölns. Ob da nun endlich der erste Heimsieg gelingt? „Zunächst erwarte ich mal eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Hohkeppel-Spiel. Dort standen wir gefühlt ja gar nicht auf dem Platz“, sagt der 34-Jährige zurückhaltend.
Auch mit der Fortuna bekommt es Beeck wieder mit einem sehr unangenehmen Gegner zu tun. Die Kölschen Südstädter sind punktgleich mit dem FC, haben aber – bis auf Hohkeppel und eben Beeck – bereits gegen sämtliche potenziellen Meisterschaftskandidaten gespielt. „Die Fortuna steht daher zurzeit etwas unter Wert in der Tabelle. Für mich gehört das Team in dieser Saison ins obere Regal der Liga, und ich bin mir auch sicher, dass es nun erst einmal eine gute Hinrunde spielen wird“, sagt Deuker. Und auf eines stellt er sich auf alle Fälle ein: „Am Sonntag in Beeck dürften mit Sicherheit auch drei Akteure aus Fortunas Regionalliga-Kader dabei sein.“
Bei seinem eigenen Team stehen weiterhin die angeschlagenen Timo Braun und Vinzent Zingel nicht zur Verfügung. „Sie werden nächste Woche wieder einsteigen“, kündigt Deuker an. Der sorgt sich zudem noch um die Einsätze von Kapitän Yannik Leersmacher (Oberschenkelprobleme) und Stürmer Marc Brasnic (erkrankt).
Wer dafür definitiv einsatzbereit wäre, ist Peer Winkens. Der 24-Jährige, bis Sommer fünf Jahre lang eine Stammkraft bei Niederrhein-Oberligist Union Nettetal, blickt bisher auf eine auch persönlich sehr unbefriedigende Spielzeit zurück: In den bislang sechs Ligapartien stehen für den zentralen Mittelfeldspieler zusammen gerade einmal 24 Einsatzminuten zu Buche. „Den Start in Beeck habe ich mir in der Tat anders vorgestellt. Ich hoffe aber weiterhin auf mehr Einsatzzeiten“, sagt Winkens, der in Heinsberg-Lieck wohnt – und damit einen potenziell sehr kurzen Weg zu Beecks Boss Werner Tellers hat. Denn der ist im unmittelbar angrenzenden Kirchhoven zu Hause.
Im Heinsberger Krankenhaus ist Winkens zurzeit Arzt im Praktischen Jahr – die letzte Stufe seines Medizinstudiums vor dem dritten Staatsexamen im Mai nächsten Jahres. „Ich kann mir vorstellen, danach als Allgemeinmediziner zu arbeiten“, sagt er. Auch wenn es für ihn in Beeck bislang nicht nach Plan gelaufen ist: Auf die Mannschaft als solche lässt er nichts kommen. „Auch außerhalb des Platzes ist das eine wirklich gute Truppe, und die Rahmenbedingungen sind in Beeck bekanntermaßen ohnehin sehr gut.“
Warum er denn Nettetal überhaupt verlassen habe? „Ich war da ja wirklich fünf Jahre Stammspieler, und die Union war auch immer eine Wohlfühloase für mich. Doch nach diesen fünf Jahren war es für mich einfach mal Zeit für etwas Neues. Und da ich aber weiterhin Oberliga spielen wollte, kam Beecks Angebot gerade richtig.“ Beim FC spielt er nun zudem mit seinem jüngeren Bruder Hauke zusammen, der im Sommer aus Beecks U19 in den Seniorenkader gewechselt war.
Vom neuen Trainer ist Peer Winkens schon mal angetan: „Jeder Trainer hat ja seinen eigenen Stil. Albert Deuker hat schon viele neue Dinge reingebracht, legt großen Wert auf Videoanalysen und Taktikbesprechungen. Auf dem Platz setzt er das mit uns dann auch alles direkt um.“ Umgekehrt urteilt Deuker über Winkens so: „Peer ist hier bislang definitiv zu kurz gekommen, bringt schließlich viel Oberliga-Erfahrung mit. Er ist sehr lernwillig und diszipliniert und wird seine Einsatzzeiten nun auch bekommen.“
Trainer von Fortunas U23 ist seit Sommer Iraklis Metaxas. Der Grieche war auch schon Co-Trainer des Erstligisten FC Augsburg sowie der griechischen Nationalmannschaft. In der abgelaufenen Saison coachte der 58-Jährige von September bis April den damalige Regionalligisten Hohkeppel – und musste dann aus einem kuriosen Grund gehen: Metaxas, auch ein gebürtiger Kölner, hatte sich kritisch zum medienwirksam inszenierten Spielercasting des 1. FC Düren geäußert, hielt das quasi für Kasperletheater. Das hatte Hohkeppels Verantwortlichen gar nicht gefallen – in der Regionalliga hatte der SV schließlich seine Heimspiele in der Dürener Westkampfbahn ausgetragen.