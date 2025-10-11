Beeck peilt jetzt den ersehnten ersten Heimsieg an

Vom neuen Trainer ist Peer Winkens schon mal angetan: „Jeder Trainer hat ja seinen eigenen Stil. Albert Deuker hat schon viele neue Dinge reingebracht, legt großen Wert auf Videoanalysen und Taktikbesprechungen. Auf dem Platz setzt er das mit uns dann auch alles direkt um.“ Umgekehrt urteilt Deuker über Winkens so: „Peer ist hier bislang definitiv zu kurz gekommen, bringt schließlich viel Oberliga-Erfahrung mit. Er ist sehr lernwillig und diszipliniert und wird seine Einsatzzeiten nun auch bekommen.“

Trainer von Fortunas U23 ist seit Sommer Iraklis Metaxas. Der Grieche war auch schon Co-Trainer des Erstligisten FC Augsburg sowie der griechischen Nationalmannschaft. In der abgelaufenen Saison coachte der 58-Jährige von September bis April den damalige Regionalligisten Hohkeppel – und musste dann aus einem kuriosen Grund gehen: Metaxas, auch ein gebürtiger Kölner, hatte sich kritisch zum medienwirksam inszenierten Spielercasting des 1. FC Düren geäußert, hielt das quasi für Kasperletheater. Das hatte Hohkeppels Verantwortlichen gar nicht gefallen – in der Regionalliga hatte der SV schließlich seine Heimspiele in der Dürener Westkampfbahn ausgetragen.