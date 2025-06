Beeck nur eine Hälfte dominant

Der FC Hennef hat den Strohhalm ergriffen, der FC Wegberg-Beeck seine Chancen auf den Sieg nicht genutzt. So kann man die Partie zusammenfassen, denn auch eine gute erste Halbzeit der Gäste, die in Führung hätten gehen müssen, folgten 20 Minuten nach der Pause, in denen man den Zugriff auf den Gegner verlor. Und statt des Siegtreffers bei einem Konter noch den K.o. kassierte. Mit 1:2 (0:0) unterlag Beeck in Hennef, das nach dem Sieg in der Fußball-Mittelrheinliga nur noch zwei Punkte von einem Nichtabstiegsplatz entfernt ist.