Beeck mit gutem ersten Test: 6:2 gegen SV Eilendorf Mittelrheinliga: Der FC Wegberg-Beeck startete mit einem guten Spiel in die Testphase.

Shpend Hasani schoss Beeck per Foulelfmeter früh in Führung (5.), nach dem Ausgleich (33.) brachte Folajomi Orolade den FC erneut in Front (36.). In Hälfte zwei stellten mit jeweiligen Doppelpacks Tarik Handzic (56./83.) und Yannik Leersmacher (59./75.) auf 6:1, ehe Eilendorf das zweite Tor gelang (87.).

„Angesichts des ersten Spiels nach zwei Monaten war das schon sehr ordentlich, war das ein wirklich guter Test – auch für Eilendorf, wie deren Trainer nachher bekräftigte“, erklärte Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen. Beim FC wirkte auch Winter-Verpflichtung Niklas Fensky mit. Fensky dürfte in diesem Winter der einzige Neue für Beeck bleiben. Am Dienstag ist Transferschluss für diese Wechselperiode – der FC hat keinen weiteren Neuzugang an der Angel. „Wenn nicht noch plötzlich einer vom Himmel fällt, sind unsere Planungen abgeschlossen. Wir sind da sehr entspannt“, versichert Henßen.

Test gegen Alten Bekannten

Am Samstag folgt Testspiel Nummer zwei. Dann stellt sich in Beeck ab 14 Uhr der Landesliga-Zweite Germania Teveren vor, bei dem Rob Hutting seine bereits dritte Traineramtszeit hat. Der 67-Jährige ist auch in Beeck kein Unbekannter, trainierte er den FC doch in der Saison 2005/2006 in der damaligen Oberliga Nordrhein, stieg mit dem Team aber direkt wieder in die Mittelrheinliga ab. Womit seine Amtszeit in Beeck auch vorbei war.