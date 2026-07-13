Beeck macht im ersten Testspiel eine gute Figur

Der FC Wegberg-Beeck in der Vorbereitung. – Foto: Sascha Hohnen

Mit großen Ambitionen startet der belgische Zweitligist KAS Eupen in die neue Saison. Der Verein aus der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens möchte um den Aufstieg mitspielen. Umso beachtlicher war der erste Auftritt der überwiegend neu zusammengestellten Mannschaft des FC Wegberg-Beeck.

Nach nur zwei Trainingseinheiten verloren die Kleeblätter vor einer starken Kulisse von 400 Zuschauern gegen das Profiteam, das bereits eine Woche länger im Training ist, nur mit 0:1. Das Tor des Abends erzielte im Waldstadion schon früh Logan Delaurier-Chaubet (20.).

„Ich bin völlig zufrieden - erst recht angesichts unserer zuvor nur zwei Einheiten, in denen vor allem das Spiel gegen den Ball im Vordergrund stand. Was angesichts des hochkarätigen Gegners ja auch logisch war. Und dass im Umschaltspiel nach vorne noch nicht alles geklappt hat, ist ja im Grunde ebenfalls logisch“, resümierte Beecks neuer Trainer Danny Fäuster.

Kuzub überzeugt beim ersten Auftritt

Ein besonderes Lob verteilte Fäuster nach dem ersten Testspiel an den ebenfalls neuen Torhüter Oleksandr Kuzub, der wie die beiden Feldspieler Timo Agaltsev und Oliver Ploch vom Ligarivalen TuS Königsdorf gekommen war. „Es war schon krass, was Oleksandr so alles rausgeholt hat“, sagte Fäuster.

Und war der Keeper doch einmal geschlagen, rettete die Latte für ihn - gleich dreimal. Auf der anderen Seite hatte Agaltsev in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach einer Hereingabe von Ploch den Ausgleich auf dem Fuß. Nach dem Seitenwechsel setzte der nun doch gebliebene Innenverteidiger Paul Daniels nach der einzigen Beecker Ecke im Spiel den Ball per Kopf knapp vorbei (73.).

In der Schlussphase rettete Kuzub stark gegen Jaden Malhage (82.), verletzte sich dabei allerdings leicht und musste durch U19-Torhüter Mika Krupp ersetzt werden. Auch Krupp zeichnete sich in der Nachspielzeit noch einmal aus.

Vier Jugendspieler kommen zum Einsatz

Neben Krupp kamen mit Benedikt Bulla, Ben Fuchs und Jan-Philipp Schulze drei weitere Akteure aus der Beecker Jugend zum Einsatz. „Wir werden das auch weiterhin so handhaben, dass Spieler der U19 bei uns mal trainieren und auch zum Einsatz kommen werden. Und Mika gehört ohnehin fest zum Kader der ersten Mannschaft“, kündigte Fäuster an.

In der kommenden Woche stehen zunächst drei weitere Trainingseinheiten auf dem Programm, ehe Fäuster seine Spieler am Samstag bei Linnich zu einer Rafting-Tour auf der Rur bittet. Die Einheit dient dem Teambuilding. „Das ist immer ein netter Spaß“, sagt Fäuster, der aus Linnich stammt und daher über gute Ortskenntnisse verfügt.

Nächster Test beim Rurdorfer Sommercup

Das nächste Testspiel steht erst am Sonntag, 26. Juli, an. Dann steigt der FC in den Rurdorfer Sommercup ein. Der Viertelfinalgegner steht folgerichtig noch nicht fest.

Vor dem Spiel hatten Vorsitzender Tim Banerjee und Geschäftsführer Justin Schöngen das FC-Trikot mit dem neuen Trikotsponsor HS - Die Autolackierer offiziell vorgestellt. Mit dabei war auch Geschäftsführer Jörg Hanisch.