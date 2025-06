Beeck legt sich zwei Tore quasi selbst ins Nest

Bis zur 89. Minute sah es im Anton-Klein-Sportpark stark danach aus, als wäre die Partie zwischen dem FC Hennef und dem FC Wegberg-Beeck die – zumindest vorerst – letzte zwischen den langjährigen Rivalen. 1:1 stand es da. Was eindeutig zu wenig für die stark abstiegsbedrohte Heimelf gewesen wäre – erst recht, weil die direkten Konkurrenten Hürth und Porz ihre Spiele jeweils 1:0 gewannen. Wäre es beim 1:1 geblieben, wäre Hennefs Rückstand auf den rettenden Platz 13 zwei Spiele vor Schluss auf vier Punkte gewachsen.

Zweitens die fehlende Konsequenz vor dem gegnerischen Tor in der deutlich überlegen geführten Hälfte eins. „Da hätten wir Hennef doch schon den Stecker ziehen müssen.“ Die beste Chance dazu hatte der vom agilen Leo Mirgartz glänzend freigespielte Pablo Ramm, schoss dann aber zu unplatziert (38.). Gut gemacht war dagegen kurz darauf der Heber von Niklas Fensky – ein Hennefer Abwehrmann kratzte den Ball dann aber noch von der Linie (41.).

Nachlassen nach der Pause

Drittens bemängelte Schmalenberg das in der Tat augenfällige Nachlassen in der zweiten Halbzeit, als die Heimelf deutlich Oberwasser gewann und auch schon vor dem 1:0 mehrfach vor einem Treffer stand – Beecks starker Keeper Justin Strauch brauchte sich an alter Wirkungsstätte über mangelnde Arbeit nun wahrlich nicht zu beklagen.

Und viertens konnte sich Schmalenberg auch eine Breitseite gegen das Unparteiischen-Gespann nicht verkneifen: „In der zweiten Halbzeit hatte man schon das Gefühl, dass dieses einiges dafür tun wollte, um Hennef in der Liga zu halten.“ Konkret haderte der Coach vor allem mit einigen in der Tat diskussionswürdigen Abseitsentscheidungen gegen sein Team sowie mit einem nicht gegebenen Elfmeter nach einem recht klaren Foul am eingewechselten Alessio Tafa (74.).

Weitaus weniger eindeutig war dann eigentlich Tafas nächster Sturz im Hennefer Strafraum. Doch da zeigte Schiri Kim-Marcel Schwarzschultz auf den Punkt – Beecks Kapitän Yannik Leersmacher verwandelte sicher zum 1:1 (83.). Vier Minuten zuvor hätte eigentlich Fensky schon ausgleichen müssen, brachte freistehend aus kurzer Distanz aber nur einen kläglichen Roller zustande (79.). In der wilden Schlussphase ging es hin und her. Nach einem klasse Doppelpass mit Fensky hätte der eingewechselte Timo Braun eigentlich das 2:1 für den Gast machen müssen – oder aber zu dem in der Mitte noch besser postierten Tafa spielen sollen (88.). Keine Minute später schoss dann Hennef seinerseits das 2:1.

Den Sieg bezahlte Hennefs Interimscoach und Vorsitzender Martin Gerards aber sehr teuer: Nach dem 1:0 kollidierte er beim exzessiven Jubel verhängnisvoll mit seinem Betreuer. „Ich befürchte, die Achillessehne ist gerissen“, erklärte er mit hochgelegtem Bein auf Nachfrage. Über die drei Punkte freute er sich aber dennoch: „Den so wichtigen Sieg haben wir uns mit ganz viel Herz und Leidenschaft in der zweiten Halbzeit auch verdient.“

Was Beecks Innenverteidiger Paul Daniels ein wenig anders sah: „Das war eine komplett unnötige Niederlage.“ Ähnlich urteilte Vizekapitän Nils Hühne: „Wir haben uns selbst geschlagen.“ Und Marc Kleefisch? Der lief zwar stark angeschlagen auf, blieb aber blass. „Klar bin ich nicht auf 100 Prozent gekommen. Doch ich bin nun mal keiner, der sich verpisst.“

Dazu ist bei Beeck die nächste Personalentscheidung gefallen: Der Vertrag mit San José wird nicht verlängert. Offen aus dem aktuellen Kader ist damit nur noch der Verbleib von Denis Massold und Vinzent Zingel. „Da werden aber in dieser Woche Entscheidungen fallen“, kündigt Schmalenberg an.