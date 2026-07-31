Beeck: Last-Minute-Ausgleich, dann Sieg im Elferschießen Im Rurdorfer Sommercup steht Titelverteidiger FC Wegberg-Beeck im Halbfinale gegen Germania Lich-Steinstraß ganz kurz vor dem Ausscheiden, ehe Tim Beckers tief in der Nachspielzeit noch das 3:3 schafft und den FC damit ins Elfmeterschießen rettet. von RP / Mario Emonds · Heute, 23:05 Uhr · 0 Leser

Beeck feiert den Sieg – Foto: Michael Schnieders

Die Schlagzeile war eigentlich schon gemacht: „Ausgerechnet Marc Kleefisch schießt Mittelrheinligist und Titelverteidiger FC Wegberg-Beeck aus dem Rurdorfer Sommercup“. Denn jener Kleefisch, von 2019 bis 2026 für Beeck erfolgreich auf Torejagd, erzielte im Halbfinale für seinen neuen Verein, den ambitionierten Landesligisten Germania Lich-Steinstraß, im Anschluss an eine Ecke in der 84. Minute das 3:2 für das klassentiefere Team.

Beckers rettet Beeck Beeck, das bis dahin ohnehin schon eine ganz fade zweite Hälfte gespielt hatte, fiel auch danach wenig ein. Bis tief in die Nachspielzeit standen die Germanen daher vor einem Überraschungssieg. Aus diesen Träumen wurden sie dann aber noch jäh gerissen, und dieses 3:3 in der fünften Minute der Extrazeit entstand aus einer eigentlich ebenfalls nicht gerade guten Beecker Aktion: Denn der Freistoß Argjend Pacollis in Höhe der rechten Außenlinie geriet wie so manch anderer Ball zuvor viel zu lang, das Objekt drohte weit hinter dem langen Pfosten ins Toraus zu segeln. Doch mit einer akrobatischen Aktion beförderte FC-Kapitän Merlin Schlosser den Ball wieder vors Tor. Dort reagierte Tim Beckers geistesgegenwärtig und bugsierte die Plastikkugel aus spitzem Winkel ins Tor zum nicht mehr erwarteten Ausgleich. „So hoch wie da habe ich mein Bein noch nie bekommen – und werde ich wohl auch nicht mehr“, kommentierte Schlosser seine Großtat trocken. Weitere zwei Minuten später hätte Beckers eigentlich sogar noch das 4:3 machen müssen. Doch freistehend traf der Neuzugang den Ball nicht. So ging es ins Elfmeterschießen. Das gewann Beeck 4:3 und zog so wieder ins Endspiel ein. Der Gegner wurde am Freitag zwischen Mittelrheinligist 1. FC Düren und Landesligist Union Schafhausen ermittelt. Das Finale wird wie gewohnt am Sonntag um 16 Uhr angepfiffen.

„Unsere zweite Halbzeit war spielerisch wirklich dürftig. Doch immerhin sind wir zweimal nach einem Rückstand zurückgekommen. Das ist gerade bei einer völlig neu formierten Mannschaft wie die unsrige wichtig fürs Selbstvertrauen. Und gut, dass wir tags zuvor beim Training mal ein paar Elfmeter geschossen haben“, merkte Coach Danny Fäuster an. Kapitän Schlosser musste als fünfter Schütze nicht mehr antreten, die vorangegangenen vier Beecker Elfmeter waren alle gut geschossen – da könnte sich die deutsche Nationalmannschaft getrost eine Scheibe von abschneiden. Ausgeglichenes Duell Den besseren Start in die Partie hatte die Germania – und durch Kleefisch auch die erste dicke Chance: Sein Schuss klatschte an den Innenpfosten (7.). Danach hatte Beeck seine beste Phase. Gleich die erste Chance nutzten die Kleeblätter zur Führung: Einen Eckball Niklas Fenskys verlängerte Schlosser per Kopf, Miguel Bügler musste den Ball nur noch über die Linie drücken (11.). Im Anschluss hatte zweimal Mehmet Yilmaz Beecks zweiten Treffer auf dem Fuß (14./15.).