Beeck landet Big Point gegen Merten

Mehr Zeit als eingeplant verbrachte der FC Wegberg-Beeck im richtungsweisenden Spiel bei Vizemeister SSV Merten: Weil zuvor noch Mertens Frauen spielten, fing die Partie mit einer halbstündigen Verspätung an. Dafür dauerte sie bei schummrigem Flutlicht dann auch noch etwas länger – sechs Minuten gab es obendrauf. Da die Gastgeber in der letzten Minute der regulären Spielzeit durch einen ebenso platzierten wie wuchtigen Distanzschuss des eingewechselten Ricardo Retterath auf 1:2 verkürzt hatten, war so eine äußerst spannende Schlussphase garantiert.

Der Ball flipperte in der Nachspielzeit gegen alles nach vorne werfende Gastgeber zwar noch einige Male durch Beecks Strafraum, doch eine zwingende Ausgleichschance hatte der SSV nicht mehr. Womit den Kleeblättern zweifellos ein Big Point gelang. Wie wichtig der Sieg war, zeigte sich dann beim Blick auf die anderen Resultate: Alle weiteren Favoriten gewannen auch, auf Merten hat der FC den Rückstand so aber immerhin auf zwei Zähler verkürzt.

Beeck begann gegenüber dem 5:0 gegen Hennef auf zwei Positionen verändert: Für Tim Seidenfaden kehrte nach auskurierter Magen-/Darmerkrankung Stammkeeper Yannik Hasenbein zwischen die Pfosten zurück, und für den angeschlagenen Kai Bösing erhielt Sommerzugang Peer Winkens auf der Zehn erstmals das Startelfmandat – nicht ganz überraschend nach seiner guten Halbzeit gegen Hennef. „Das hatte sich Peer damit und auch mit der folgenden guten Trainingswoche verdient“, erläuterte Deuker.

„Es war das erwartete Spiel. Nach der schnellen Führung konnten wir einen Ticken tiefer stehen, hatten aber immer noch sehr gute Umschaltaktionengegen eine Mannschaft, die ein unfassbar hohes Risikomanagement bei eigenem Ballbesitz betreibt“, fasste Beecks Coach Albert Deuker den intensiven Kick zusammen. „Beeck hat seine Chancen genutzt, wir nicht. Angesichts des riesigen Aufwands, den meine stark ersatzgeschwächte Mannschaft aber betrieben hat, ist es für mich eine unverdiente Niederlage“, sagte SSV-Trainer Bünyamin Kilic.

Hasenbein mit vielen Glanztaten

Den ersten nennenswerten Torschuss der Partie gab Mertens Abdenbi Oubelkhiri ab, scheiterte an Hasenbein (5. Minute). Es war ein Duell, das sich 65 Minuten später in einer Schlüsselszene des Spiels wiederholen sollte – mit demselben Ausgang. Binnen sechs Minuten erzielte der FC dann seine beiden Tore: Mit einer feinen Einzelleistung in der für ihn typischen Art brachte Timo Braun den Gast in Führung (7.). Was Kilic bittersüß kommentierte: „Jeder in der Liga weiß, dass Braun zumeist den Robben-Trick anwendet, von rechts mit seinem starken linken Fuß in die Mitte zieht und dann das lange Eck anvisiert. Doch soll ich meinem 19-jährigen Kenny Oelbaum den Vorwurf machen, dass er das nicht unterbunden hat?“

Sechs Minuten später erhöhte der FC mit einer blitzsauberen Kombination: Hasenbeins langen Schlag nach vorne legte Kleefisch auf Braun ab, sprintete in die Gasse, und mit einem quasi verzögerten Doppelpass servierte Braun ihm den Ball mustergültig zurück, „Klee“ vollendete routiniert – bereits sein zehntes Saisontor (13.). „Genauso sollte es auch gehen, ,Hases‘ lange Schläge kamen ja einige Male gut bei mir an. Generell war das wieder eine sehr gute Mannschaftsleistung, hatten wir auch Lust aufs Verteidigen, haben wir im Verbund immer noch einen Fuß vor den Ball gekriegt, einfach die richtige Mentalität an den Tag gelegt“, urteilte der Torschütze.

Spannung bis zum Abpfiff

Nach dem Seitenwechsel intensivierten die Platzherren spürbar den Druck, doch die beste Chance hatte erneut Beeck: Kleefischs sehenswerte Abnahme holte Keeper Luke Schäfer aber ebenso spektakulär noch aus dem Eck (59.).

Als dann aber Niklas Fensky, der wieder hingebungsvoll die linke Seite beackerte, im Strafraum Mertens Michael Okoroafor zu Fall brachte, zeigte der gute Unparteiische Tobias Altehenger, der seit seiner Hochzeit im September nun Tobias Strauß heißt, folgerichtig auf den Punkt. Doch Hasenbein parierte den wuchtigen, aber nicht sonderlich platziert geschossen Elfmeter von eben jenem Oubelkhiri (70.). „Letzte Saison, als ich in Bergisch Gladbach spielte, hat er gegen mich einen Elfer in die Mitte verwandelt. Unser Torwarttrainer Dirk Meier gab mir nun den Tipp, in die rechte Ecke zu springen – und da schoss er ja auch hin“, schilderte Hasenbein seine Großtat. „Leider war das aber bei Weitem nicht der erste Elfmeter, den wir in dieser Saison schon verschossen haben. Wenn der reingeht, hätte das Spiel noch richtig kippen können“, merkte Kilic dazu an.

Was Beecks erneut umsichtig lenkender Kapitän Yannik Leersmacher, der seine fünfte Gelbe Karte sah und daher gegen Frechen gesperrt ist, ähnlich sah: „Klar wäre es dann noch mal richtig heiß geworden. So aber haben wir weiterhin ruhig verteidigt, sind nicht hektisch geworden.“

Winkens nach prächtiger Kleefisch-Flanke (72.), der eingewechselte Luca Bini bei seiner ersten Ballberührung (74.) und vor allem dann Kleefisch selbst, der den Ball aus kurzer Distanz ans Lattenkreuz nagelte (85.), hätten für noch mehr Beruhigung im Beecker Lager sorgen können. Stattdessen war nach dem späten Anschlusstor dann noch mal ein wenig Zittern angesagt.