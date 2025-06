Beeck lässt die Saison unschön austrudeln

Weit weniger schön geriet der Saisonausstand so für Beeck. „Das war genau das Gegenteil vom Hinspiel, das wir 3:0 gewonnen hatten. Damals hatten wir alles im Griff, heute Merten. Bei uns waren die Fehlerquellen viel zu hoch, haben zudem viele Zweikämpfe verloren“, bemerkte FC-Coach Mike Schmalenberg – und spannte den Bogen noch ein bisschen weiter auf: „Irgendwie war das heute auch ein Spiegelbild der letzten so enttäuschenden Wochen. Der Kader hat sicherlich mehr hergegeben als nur Platz sechs, auf dem wir nun eingelaufen sind. Wir haben uns so einiges selbst kaputtgemacht.“

Erfolgscoach Bünyamin Kilic hob am Ende von Mertens bester Saison der Vereinsgeschichte dabei noch einen Fakt besonders hervor: „Auch wenn wir schon vor dem Spiel als Vizemeister feststanden: Wir wollten gegen Beeck unbedingt unseren 2,0-Punkteschnitt halten – und das haben wir geschafft.“ Was die 60 Punkte nach 30 Spielen beweisen. „Mit so einem Schnitt sind andere Vereine in der Mittelrheinliga auch schon mal aufgestiegen“, schob Kilic stolz hinterher.

Über 90 Minuten war Merten gegen den fahrigen Gast aggressiver, lauffreudiger und siegeshungriger. Nach Ballbesitz schaltete der SSV zumeist ruckzuck um, spielte flott und schnörkellos nach vorne – einfach, aber sehr wirkungsvoll. Hätte Beecks scheidender Schlussmann Justin Strauch nicht einige Male erstklassig reagiert, hätte es für die Schwarz-Roten durchaus noch heftiger werden können.

Bereits nach einer Viertelstunde führten die Gastgeber 2:0. Erst drückte der am langen Pfosten lauernde Pascal Köpp eine langgezogene Flanke über die Linie (12. Minute), dann traf Abdenbi Oubelkhiri trocken per Direktabnahme (15.). Beecks einzig nennenswerten Abschluss bis zur Pause verbuchte Pablo Ramm (40.).

Mit dem 3:0 von Maximilian Decker, der wenig Mühe hatte, eine schöne Kombination zu vollenden (61.), war die Partie frühzeitig entschieden. Daran änderte auch der Anschlusstreffer des eingewechselten Leo Mirgartz nichts (69.). Für Mirgartz war es sein zweites Saisontor, für Vorlagengeber Alessio Tafa sein achter Assist – Bestwert beim FC gemeinsam mit Timo Braun und Mirgartz. Letzterer hat nun übrigens keine Pause – bereits diesen Montag fängt die Vorbereitung bei seinem neuen Verein an, Regionalligist Fortuna Düsseldorf II. Mit dem 4:1 band Bilal El Morabiti noch das Schleifchen um Mertens Sieg (79.).

Hürth steigt ab

Galgenhumor bewies angesichts der deftigen Schlappe Beecks Boss Werner Tellers: „Wenn wir schon verlieren, sollte wenigstens die Stadionwurst schmecken – das war der Fall.“ Gar nicht zum Lachen dürfte dagegen dem FC Hürth zumute gewesen sein. Denn Beecks langjährigen Ligakonkurrenten hat es im engen Abstiegskampf noch erwischt, Hürth muss gemeinsam mit Union Schafhausen und dem FV Bonn-Endenich runter in die Landesliga.

Während sich der FC Hennef (2:1 gegen TuS Königsdorf) und FC Pesch (2:0 in Schafhausen) retteten, verspielte Hürth bei der SpVg. Porz eine 3:1-Führung, musste sich mit einem 3:3 begnügen. Doch auch mit einem Sieg wäre Hürth abgestiegen, da sich im direkten Duell die U23 Fortuna Kölns und Teutonia Weiden fast erwartungsgemäß 0:0 trennten und sich so gegenseitig zum Ligaverbleib schaukelten.

Und Kilic? Der schob dann noch eine diplomatisch formulierte Kampfansage an die voraussichtlichen Spitzenteams der nächsten Saison hinterher: „Alle reden da von Beeck, Bergisch Gladbach und nun auch Hohkeppel. Doch wir sind auch noch da. Nach Platz zwei wollen wir auch in der nächsten Saison sicherlich nicht nur Neunter werden, sondern auf alle Fälle ins obere Drittel. Mal sehen, was geht.“

Die Voraussetzungen dafür scheinen jedenfalls gegeben: Zur guten Mannschaft und dem vor einem Jahr errichteten Kunstrasenplatz kommt nun auch noch der dahinter gebaute Rasenplatz, der schon jetzt satt grün schimmert und ab Mitte August bespielbar ist. „Wir tun hier für die Jungs wirklich einiges. Doch dafür erwarten wir auch eine Gegenleistung“, betonte Kilic.

In Beeck geht es nun so weiter: Am Mittwoch fliegen Teile der Mannschaft für ein paar Tage nach Mallorca auf eine Finca. Trainingsauftakt ist danach am Sonntag, 20. Juli, um 10 Uhr. Das erste Testspiel findet am Samstag, 26. Juli, bei Rot-Weiß Koblenz aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar statt – quasi der Gegenbesuch, nachdem das Team im Winter zu einem Testspiel in Beeck zu Gast war. Es folgen weitere Vorbereitungsspiele – unter anderem gegen die Niederrhein-Oberligisten TSV Meerbusch und SC St. Tönis. Und natürlich nimmt der FC auch wieder am Rurdorfer Sommercup teil.