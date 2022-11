Beeck ist wieder top Das Team von Mark Zeh gewinnt beim FC Pesch 3:1.

Das Machtwort des Trainers hat gewirkt: Der FC Wegberg-Beeck hat seine Mini-Negativserie mit der Liga-Niederlage in Königsdorf und dem frühen Pokalaus gegen Glesch-Paffendorf beendet und ist mit dem 3:1 (0:0)-Erfolg beim FC Pesch nicht nur in die Erfolgsspur, sondern auch an die Tabellenspitze in der Fußball-Mittelrheinliga zurückgekehrt.