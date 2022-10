Beeck ist stark und selbstbewusst genug Der FC Wegberg-Beeck tritt am Sonntag in der Mittelrheinliga beim Siegburger SV an. Im Pokal zuerst gegen BVC Glesch-Paffendorf.

„Wir nehmen es so, wie es kommt“, zeigt Mark Zeh beim Pokal-Los eher weniger bis keine Emotionen. Man mag es ihm nicht verdenken, denn der FC Wegberg-Beeck erwartet in der ersten Runde um den FVM-Pokal den BVC Glesch-Paffendorf, einen Liga-Konkurrenten aus der Fußball-Mittelrheinliga. „Ein Gegner aus derselben Liga ist schon komisch“, bedauert der Beecker Coach und fügt dann ehrlich hinzu: „Einer aus einer unteren Liga wäre uns aber natürlich lieber gewesen.“

Zudem: Wirklich attraktiv, um das schmucke Waldstadion zu füllen, ist Glesch-Paffendorf nicht. Dazu hätte es schon eher eines „Namen“ bedurft. Aber: „Wir wollen so weit wie möglich kommen“, sagt Zeh, was beinhaltet, dass Clubs wie die Regionalligisten Alemannia Aachen und 1. FC Düren oder gar Drittligist Viktoria Köln zwar attraktiv sind, ein Weiterkommen aber ungleich schwieriger wird. Da erscheint Glesch-Paffendorf als einfachere Aufgabe, in der Liga hatte Beeck das Team kürzlich souverän mit 5:1 geschlagen.

Gastgeber in Runde eins

Der Mittelrheinliga-Spitzenreiter ist als Kreispokalsieger Gastgeber der Partie. „Das ist wichtig, da wir dann unter der Woche nicht reisen müssen“, so Zeh. Beeck hatte am Tag der Deutschen Einheit bei Landesligist Union Schafhausen mit 2:0 gesiegt. Dimitrios Touratzidis (21.) hatte vorgelegt, Dogukan Türkmen (90.+3) den Cup-Gewinn endgültig eingetütet.

„Wir wollten den Pokal unbedingt holen, denn wenn man in den Runden schon über die Dörfer tingelt, will man sich auch belohnen. Insgesamt war es ein verdienter Sieg, wenn vielleicht auch nicht glanzvoll. Aber außer zwei Freistößen haben wir nichts zugelassen“, so der Beecker Trainer, der die Gelegenheit nutzte und durchwechselte, um einigen Akteuren Spielpraxis zu geben, wie Mathias Hülsenbusch, der seit fünf Monaten kein Spiel bestritten hatte.

Wegen des Kreispokal-Finals war die Liga-Partie gegen BW Friesdorf verschoben worden, und zwar auf Mittwoch, 12. Oktober, 20 Uhr. Weiter geht es in der Mittelrheinliga am Sonntag beim Siegburger SV, aktuell mit acht Punkten auf Rang neun. Der SV hatte in der vergangenen Woche seinen Trainer Bünyamin Kilic entlassen und ohne Coach das Heimspiel gegen Aufsteiger Königsdorf mit 3:2 gewonnen.

Am Montag präsentierte der Club mit Thomas Klimmeck einen neuen Verantwortlichen, der u. a. Athletiktrainer beim TuS Koblenz, der TSG Hoffenheim II und Fortuna Köln war. International war er in Georgien, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten unterwegs und zuletzt Co- und Athletiktrainer der litauischen Nationalmannschaft.

„Siegburg ist ein bisschen eine Wundertüte. Mit einem neuen Coach herrscht in den Clubs meist Aufbruchsstimmung. Klimmeck wird in den ersten Wochen sicher einen anderen Zug reinbringen“, mutmaßt Zeh, der Siegburg zwar schon gesehen hat, allerdings noch unter dem früheren Trainer. „Wir müssen schauen, was kommt. Aber auch da sind wir so stark und selbstbewusst und versuchen zu gewinnen.“ Bisher holte der souveräne Mittelrheinliga-Spitzenreiter, der in der vergangenen Saison aus der Lußball-Regionalliga abgestiegen war, 15 Punkte, kassierte nur beim SV Bergisch Gladbach eine klare Niederlage.

Personell hat Zeh für das Sonntagsspiel in Siegburg keine größeren Sorgen. Zwar wird Sebastian Wilms weiterhin gesperrt fehlen, dafür ist Beecks Stürmer Shpend Hasani wieder fit. Nur hinter dem angeschlagenen Marc Kleefisch steht aktuell noch ein Fragezeichen.