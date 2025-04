Beeck holt Aachener U19-Talent Luan Braun ins Waldstadion

Der gebürtige Aachener bringt trotz seines jungen Alters bereits reichlich Erfahrung aus dem Nachwuchsbereich mit: Neben der Alemannia standen auch der 1. FC Nürnberg (U19-Bundesliga) und Fortuna Düsseldorf (U17-Bundesliga) auf seiner fußballerischen Vita. In dieser Spielzeit kam der Linksfuß auf 18 Startelfeinsätze in der DFB-Nachwuchsliga. Zudem durfte er im Mittelrheinpokal bereits einmal für die Drittligamannschaft der Aachener ran und schnupperte in mehreren Testspielen Profiluft.

Mit der Verpflichtung des Deutsch-Belgiers setzt der FC Wegberg-Beeck ein Zeichen in Richtung Zukunft und Verjüngung des Kaders. Aktuell rangiert das Team in der Mittelrheinliga auf Platz drei. Die Personalplanung für die kommende Spielzeit läuft bereits auf Hochtouren – Braun ist dabei der erste offizielle Neuzugang.