Beeck hilft bei Niederlage kräftig mit - Pleite gegen Siegburg Mittelrheinliga: Der FC Wegberg-Beeck unterliegt beim Siegburger SV verdient mit 1:3. Nach gutem Beginn lässt der Gast stark nach.

Äußerst verheißungsvoll ließ sich für Beeck bei sommerlichen Temperaturen die Partie im großen und weitläufigen Siegburger Walter-Mundorf-Stadion an: Bereits nach 73 Sekunden führte der Gast – durch ein Eigentor. Nach einem klasse Diagonalpass Nils Hühnes brachte Norman Post den Ball von links scharf nach innen. Dort wollte Siegburgs Tom Isecke klären, beförderte den Ball stattdessen aber eben ins eigene Tor (2.).

Begünstigt durch die frühe Führung spielte der Gast im Anschluss 20 Minuten ansehnlichen Fußball, ließ danach aber immer mehr nach. Die Führung brachte der FC zwar noch in die Halbzeitpause, doch am Ende verlor Beeck 1:3 – und damit auch die Tabellenführung an Borussia Freialdenhoven.

Zugleich feierte Siegburgs neuer Trainer Thomas Klimmeck mit dem Überraschungsdreier einen Traumeinstand. Zu diesem half Beeck freilich tatkräftig mit. Denn zunächst hatte der FC alles im Griff gegen einen SV, bei dem sich die Wirkung nach dem frühen Rückstand zeigte. Doch nach 20 Minuten fingen die Kleeblätter an, den Gegner zunehmend aufzubauen – mit vielen ebenso unnötigen wie leichten Ballverlusten und Fehlpässen im Mittelfeld erleichterten sie den Gastgebern, weit besser ins Spiel zu kommen, ohne dass diese wirklich gefährlich wurden. In der Zentrale versuchten Maurice Pluntke und Adrijan Behrami vergeblich, das Spiel zu ordnen, es blieben zudem auch die Spitzen stumpf – Marc Kleefisch fehlte dort wegen eines Infekts. Dennoch hatte Beeck zwei gute Möglichkeiten, das Resultat auszubauen. Zunächst verfehlte ein 40-Meter-Schuss Behramis nach einem Fehlpass von Siegburgs Keeper Michael Vogel das Gehäuse nur um Zentimeter (34.), dann verzog Dimitrios Touratzidis ebenso wuchtig wie knapp am langen Eck vorbei (42.).

Siegburg nutzt seine Chancen

Direkt nach der Pause wurde Beecks Schlendrian dann aber bestraft – mit kräftiger Unterstützung der Gäste: Einen Freistoß von Siegburgs Kai Schusters aus dem Halbfeld verlängerte Hühne im Zentrum per Kopf auf den blank stehenden Hendrik Strobl, der hatte keine großen Probleme mehr (47.). „Mir ist der Ball über den Scheitel gerutscht. Danach haben wir den Hebel leider nicht mehr umgelegt bekommen”, merkte Hühne selbstkritisch an. Während Mark Zeh darüber noch den Mantel der Milde ausbreitete („das kann mal passieren”), grantelte er heftig über das folgende 2:1 durch Takuya Kitamura, das dieser nach einer flachen Hereingabe Boris Kivomas aus dem Gewühl heraus mit einer eigenartigen Bogenlampe erzielte (71.): „Das darf nie und nimmer passieren. Da haben wir gleich zwei Riesenfehler gemacht.” Nach dem Rückstand raffte sich Beeck noch einmal zu einer kurzen druckvollen Phase auf – und hatte passend zum Spielverlauf dann auch noch Pech: Shpend Hasanis wuchtiger Flachschuss zischte an den Außenpfosten – da wäre Vogel nie und nimmer herangekommen (74.). Der parierte dann gut gegen Touratzidis (80.), ehe ein erneut höchst vermeidbarer Treffer die Entscheidung brachte: Beecks eingewechselter Daniel Pfaffenroth foulte den aus dem Strafraum fast schon herausgelaufenen Julian Fälber, den fälligen Elfmeter verwandelte Strobl zum 3:1 – Wille war zwar noch leicht dran, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern (85.).