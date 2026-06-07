Beeck: Henßen zieht seine Saisonbilanz

Beeck fällt das Saisonfazit. – Foto: Michael Schnieders

Merlin Schlosser und Niklas Fensky, die beim 0:0 gegen den designierten Meister und Aufsteiger SV Bergisch Gladbach 09 Beecks Doppelsechs bildeten, hatten in der Startelf des FC ein Alleinstellungsmerkmal: Die beiden waren die einzigen Akteure, die auch in der nächsten Saison noch das schwarz-rote Trikot tragen werden. Alle anderen Startelfspieler sind dann nicht mehr da und wurden vor dem Spiel daher auch vom Vorsitzenden Tim Banerjee und seinem Stellvertreter Michael Schnieders verabschiedet.

Krankheitsbedingt ist Marc Brasnic, vergangenen Sommer Beecks eigentlicher Königstransfer, schon seit Längerem nicht mehr dabei. Auch am Sonntag war er deswegen nicht beim letzten Heimspiel vor Ort und konnte so nicht verabschiedet werden. Insgesamt verabschiedete der Verein 18 Akteure – 13 Spieler und fünf Funktionsträger, darunter auch den langjährigen Macher Werner Tellers, Cheftrainer Mark Zeh und den Sportlichen Leiter Friedel Henßen.

Henßen sieht Beeck für die Zukunft gut aufgestellt

Für Letzteren endet Ende des Monats damit eine 20-jährige Zeit beim FC Beeck, unterbrochen nur von der vergangenen Saison. Der 54-Jährige, der im Sommer den A-Ligisten SC Selfkant als Trainer übernimmt, ist zuversichtlich, bis dahin ein bestelltes Feld hinterlassen zu haben:

„Im Unterschied zu noch vor einigen Wochen bin ich mittlerweile wesentlich entspannter. Beeck wird auch in der nächsten Spielzeit eine schlagkräftige Truppe haben, die irgendwo zwischen Platz sechs und zehn landen sollte.“

Immerhin hat der FC mittlerweile zehn neue externe Spieler verpflichtet, Nummer neun und zehn folgten in dieser Woche. Da ist zum einen Beecks künftige Nummer zwei: Keeper Oleksandr Kuzub kommt vom Liga-Rivalen Blau-Weiß Königsdorf. Der 21-jährige Ukrainer war dort erst ab November 2025 spielberechtigt und avancierte anschließend zum Stammkeeper.

„Er hat gegen uns in der Liga ein gutes Spiel gemacht, und auch beim Probetraining hat er überzeugt. Er wird der Herausforderer von Tim Seidenfaden sein, der als neue Nummer eins vorgesehen ist“, erläutert Henßen.

Der zweite Neuzugang ist Cem Dag. Der in Berlin geborene 23-jährige Linksfuß mit türkischen Wurzeln ist auf beiden Außenbahnen zu Hause, kommt vom Niederrhein-Oberligisten Sportfreunde Baumberg, wohnt aber in Mönchengladbach. Bei Borussia Mönchengladbach durchlief er die U17 und U19, spielte danach auch für Gladbachs U23 in der Regionalliga. Dazu stehen fünf Begegnungen für die türkische U16- und U19-Nationalmannschaft in seiner Vita.

„Cem ist vielfältig einsetzbar“, merkt Henßen zu diesem zehnten Zugang an.

Noch drei Kaderplätze offen

Zusammen mit den verbleibenden Akteuren und einigen Spielern aus der eigenen Jugend umfasst der Kader aktuell 19 Mann, so Henßen.

„Auf 22 wollen wir kommen: 20 Feldspieler und zwei Torhüter.“

Fehlen also noch drei Spieler. Eine dieser Positionen könnte der einzige Spieler besetzen, dessen Zukunft noch nicht geklärt ist – und das ist ausgerechnet der Kapitän: Wie sich Yannik Leersmacher entscheidet, ist noch offen.

Ein kleines Hintertürchen hält sich zudem auch noch Paul Daniels offen. Der Innenverteidiger wurde zwar ebenfalls verabschiedet, und die Tendenz geht auch eindeutig dahin, dass er geht, doch das letzte Wort ist bei ihm noch nicht gesprochen.

„Ich habe jedenfalls noch keinen neuen Verein“, sagte Daniels nach dem Gladbach-Spiel.

Klar ist dagegen nun, wohin es Hirotaka Sugiura zieht: Der Winterzugang, der vor einer beruflichen Veränderung Richtung Ahr steht und daher umzieht, schließt sich dem rheinland-pfälzischen Oberligisten BC Ahrweiler an.

Am Sonntag steht nun das letzte Saisonspiel an, das Beeck zu Absteiger Sportfreunde Düren ins Oststadion führt.

„Für uns ist es nun die Kunst, die Spannung hochzuhalten. Wenn uns das gelingt, haben wir aber gute Chancen zu gewinnen – und das ist auch klar das Ziel“, sagt Zeh vor seinem letzten Spiel als FC-Coach.

Mit einem Sieg würde Beeck auch die 30 Punkte in der Rückrunde voll machen, käme damit auf einen Punkteschnitt von exakt 2,0. Auf diesen Wert ist Zeh, der im Winter übernahm, besonders fokussiert.

Freilich fehlen Beeck zwei Topspieler: Sowohl Merlin Schlosser (zehnte Gelbe Karte) als auch Justin Hoffmanns (Rot) sind für das Spiel gesperrt. Zudem droht verletzungsbedingt auch noch Niklas Koppitz auszufallen.

Derweil zieht Henßen schon einmal sein Saisonfazit der Drei-Trainer-Saison:

„Wir müssen da sehr zwischen Hin- und Rückrunde unterscheiden. In der Hinrunde war natürlich auch nicht alles schlecht, aber viele entscheidende Situationen haben wir da nicht gezogen. Spiegelbild war da direkt das erste Spiel gegen Porz.“

Da führte Beeck nach acht Minuten bereits mit 2:0. Dann riss völlig der Faden, lag der FC auf einmal 2:3 zurück. Ein energischer Schlussspurt brachte noch das 3:3, ehe der FC in der siebten Minute der Nachspielzeit noch einen Handelfmeter verschoss und damit den späten Sieg vergab.

„Erst in der Rückrunde unter Mark Zeh haben wir dann den Fußball gespielt, den ich mir von Saisonbeginn an gewünscht hätte – zwar nicht immer auswärts, wohl aber immer daheim. Auf alle Fälle stimmte grundsätzlich da wieder die Richtung“, bekräftigt Henßen.