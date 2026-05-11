Beeck gibt auswärts weiterhin Rätsel auf

Beeck verliert gegen Hennef – Foto: Michael Schnieders

Rechtsrheinische Teams aus der unteren Tabellenhälfte machen dem FC Wegberg-Beeck bei seinen Auswärtsspielen trotz des generellen Aufwärtstrends auch in der Rückrunde weiterhin arge Probleme. Denn nach dem 1:3 zum Rückrundenauftakt bei der SpVg Porz verloren die Kleeblätter nun auch beim FC Hennef 0:1. Insgesamt war es im fünften Auswärtsspiel der Rückrunde (der kampflose Sieg in Pesch nicht mitgerechnet) Beecks dritte Niederlage. Bei den Gastgebern war der Jubel dagegen groß, haben sie mit diesem Dreier den Klassenerhalt nun auch rechnerisch eingetütet.

Spitze war Beeck in Hennef nach einer ordentlichen ersten Hälfte mit gefühlt mindestens 70 Prozent Ballbesitz, aber ohne zwingende Chancen dann nach dem Seitenwechsel überhaupt nicht mehr. Oshomah Ichue erzielte nach einem Konter gar Hennefs vielumjubelte Führung (57. Minute). Bei diesem Ergebnis sollte es bis zum Schluss bleiben – vor allem, weil es Beeck bis zur Schlussphase komplett an Durchschlagskraft mangelte. Erst in der 81. Minute gab Abwehrchef Nils Hühne Beecks ersten nennenswerten Torschuss der Partie ab. Da war der Gast nach der Ampelkarte für Akeem Bouakran (80.) soeben in Überzahl auf dem Platz.

Weil die SpVg Frechen erwartungsgemäß den designierten Absteiger Sportfreunde Düren 2:0 schlug, fiel Beeck durch die Niederlage auf Platz sieben zurück. Dass sich die Schwarz-Roten auch rechtsrheinisch durchaus wohlfühlen können, hatten sie vor einigen Wochen mit dem 1:0-Sieg beim nur wenige Kilometer von Hennef entfernten Siegburger SV bewiesen. Der ist freilich auch Tabellenzweiter – und gegen Spitzenteams spielt Beeck in der Rückrunde auch immer spitze.

Timo Braun hatte danach ebenfalls den Ausgleich auf dem Fuß (87.), ehe es in der Nachspielzeit noch richtig turbulent wurde. Nach einem Schuss des eingewechselten Hirotaka Sugiura wehrte ein Hennefer Spieler den Ball mit der Hand ab (90.+3). Beeck forderte da aber ebenso vergeblich von Schiri Marcel Cholewa (Köln) einen Elfmeter wie schon Mitte der ersten Halbzeit, als Niklas Koppitz eindeutig im Strafraum zu Boden gerissen worden war. Und mit der quasi letzten Aktion des Spiels zwang Beecks ebenfalls eingewechselter Peer Winkens Hennefs Keeper Moritz Hellwig zu dessen erster und letzter Parade (90.+5).

"Nicht alle bei 100 Prozent"

„Der Schiri hat heute sicherlich nicht seinen besten Tag gehabt. Das waren zwei ganz klare Elfmeter“, wütete Beecks Coach Mark Zeh – und haderte zudem mit den Platzverhältnissen: „Der Rasen war extrem trocken und holprig. Der ließ ein technisch gutes Spiel nicht zu, daher gab es viel Pingpong mit langen Bällen. Diese widrigen Verhältnisse kamen Hennef beim Verteidigen sehr zugute, so haben die dieses Spiel mit Glück, wie ich finde, gewonnen.“

Dazu fasste sich Beecks Übungsleiter aber auch an die eigene Nase: „Mit der ersten Halbzeit war ich sehr einverstanden. Der Vorwurf, den wir uns da machen müssen, ist einfach, dass wir da trotz der großen Überlegenheit nicht in Führung gegangen sind – auch wenn es dafür keine zwingenden Chancen gab. Nach der Pause konnten wir daran nicht mehr anknüpfen.“ Aber auch schon in der weit besseren ersten Hälfte mangelte es den Gästen, die über die Außen wiederholt gut durchkamen, an Präzision und Ideen bei den Hereingaben.

„Wir hätten in der ersten Halbzeit ein paar Dinger am Ende besser ausspielen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann im Zentrum zu viele Ballverluste erlaubt, war Hennef da griffiger. So haben wir wieder mal auswärts nichts geholt“, urteilte Beecks Kapitän Nils Hühne. „Dazu waren heute nicht alle bei 100 Prozent. Und dann verliert man eben auch so ein Spiel“, ergänzte Merlin Schlosser.

Kampf um den Aufstieg bleibt spannend

Während mit den Sportfreunden Düren, Teutonia Weiden und dem bereits zurückgezogenen FC Pesch alle drei Absteiger praktisch schon feststehen, herrscht an der Spitze plötzlich Hochspannung. Denn Tabellenführer SV Bergisch Gladbach verlor beim SSV Merten 1:4. Und da der Siegburger SV beim 1. FC Düren 2:1 gewann, beträgt Gladbachs Vorsprung auf den ersten Verfolger nur noch einen Punkt. Wie die Bergischen haben auch die Siegburger für die Regionalliga gemeldet – das verspricht nun ein enges Aufstiegsrennen.

Da das Siegburger Walter-Mundorf-Stadion wegen fehlender Zäune und fehlender, vorgeschriebener 150 überdachter Sitzplätze nicht regionalligatauglich ist, hat der SV in seiner Bewerbung den Sportpark Pennenfeld in Bonn-Bad Godesberg als Heimspielstätte angegeben. Dieses schmucke Stadion im tiefsten Bonner Süden kennt Beeck aus eigener Anschauung – dort hat der FC sowohl schon gegen Blau-Weiß Friesdorf als auch den Bonner SC gespielt, als dessen Sportpark Nord renoviert wurde.

Beeck könnte im Aufstiegsrennen am Ende nun das Zünglein an der Waage spielen. Denn am vorletzten Spieltag kommt Bergisch Gladbach nach Beeck – und bislang hat der FC in der Rückrunde mit Siegburg, Hohkeppel und Vichttal alle Topteams geschlagen. Kommenden Sonntag steht diese Serie jedoch erst einmal gegen den Tabellenvierten SSV Merten auf dem Prüfstand – der hat für die Regionalliga freilich nicht gemeldet.