Beeck geht mit vielen Fragezeichen in die Jahreshauptversammlung

So ganz hat Werner Tellers die Hoffnung noch nicht aufgegeben: „Vielleicht steht da doch noch einer auf und erklärt sich bereit – ganz nach dem guten alten Motto: Otze, mach‘ et!“, sagt Beecks Geschäftsführer, Hauptsponsor und Boss mit Blick auf die Jahreshauptversammlung am Freitag im Stadionzelt. Gemünzt sind diese Woche auf den Tagesordnungspunkt 10a: „Wahl eines 1. Vorsitzenden“ steht da – gesucht wird also ein Nachfolger für den bereits Anfang September zurückgetretenen Marcus Johnen.
Allzu große Hoffnung hat Beecks Macher aber nicht: „Ich befürchte, dass die Mitgliederversammlung schnell zu Ende sein könnte. Mir ist jedenfalls kein Kandidat bekannt, der das Amt übernehmen möchte.“ Dabei habe er in den vergangenen Wochen intensiv nach neuen Vorstandsmitgliedern gefahndet – Tellers selbst wird Ende Juni als 1. Geschäftsführer ausscheiden, das steht definitiv fest. Deswegen enthält die Tagesordnung auch den Punkt 10b. Der heißt „Wahl eines Besitzers als Stellvertreter der Geschäftsführung“. Gedacht war da so: Tellers arbeitet diesen in den nächsten fünf Monaten in alle administrativen Bereiche intensiv ein, ab 1. Juli übernimmt der dann den Geschäftsführerposten von Tellers. Indes: Auch dafür hat sich niemand gefunden.
Eher ist das Gegenteil der Fall. Denn Simon Pumptow, Tellers’ Stellvertreter und dritter Mann im geschäftsführenden Vorstand, trägt sich ebenfalls mit dem Gedanken, dann aufzuhören. Der 2. Vorsitzende Michael Schnieders, vierter Mann im Vorstandsquartett, gehört in dieser Funktion nicht dem geschäftsführenden Vorstand an.
„Wir suchen im Grunde also nicht nur ein neues Mitglied für den geschäftsführenden Vorstand, sondern sogar zwei bis drei“, sagt Tellers. Mit rund einem halben Dutzend potenzieller Kandidaten habe er geredet. „Alle haben aber abgewunken.“ Lediglich ein Interessent, der aus dem Kreis der Sponsoren kommt und auch die Binnenstruktur des Vereins im Laufe der Jahre gut kennengelernt hat, erklärte nach einigem Hin und Her seine grundsätzliche Bereitschaft, den Vorsitz zu übernehmen. Da er aber keine Mitstreiter fand, die dies mit ihm zusammen getragen hätten, sagte er letztendlich dann auch ab.
Sollte sich am Freitag also wie erwartet kein Vorsitzender finden, folgt voraussichtlich im Mai eine außerordentliche Versammlung, die dann quasi nur einen Tagesordnungpunkt hat: Wahlen zum geschäftsführenden Vorstand. „Ich hoffe sehr, dass sich in den kommenden drei Monaten dann Leute finden, die doch bereit sind, den geschäftsführenden Vorstand hier zu übernehmen, bevor der Verein kaputtgeht und am Ende ist“, sagt Tellers.
Ursprünglich wollte der 59-Jährige auch schon die bald eigentlich anstehenden Gespräche mit Trainerteam und Spielern für die nächste Saison nicht mehr selbst führen. „Das sollten dann die machen, die für die kommende Saison auch in der Verantwortung stehen – ich also nicht mehr“, hatte Tellers dazu vor einigen Wochen erklärt. Wie es ausschaut, wird er dazu nun aber noch sehr wohl gezwungen sein – diese Gespräche können ja nicht bis Mai warten, bis dann vielleicht ein neuer Vorstand gefunden ist. „Ich werde also diese Gespräche doch führen. Nur: Wenn ich dann gefragt werde, wer denn für sie vorstandsmäßig ab Juli ein Ansprechpartner ist, dann könnte ich Stand heute nur mit der Schulter zucken und habe auch keine Idee. Das werden dann Gespräche mit vielen Wenn und Aber“, bekennt Tellers.
Eines versichert Beecks Macher aber auch: „Ich habe in den vergangenen Wochen einen genauen Etatplan für die kommende Saison erstellt. Der ist absolut realistisch, und den werde ich in der Versammlung auch vorstellen. Wenn der vom künftigen Vorstand so befolgt werden würde, wäre die Saison 2026/2027 zu 100 Prozent gesichert.“ Ein freiwilliger Rückzug aus der Mittelrheinliga, wie ihn manche ins Spiel gebracht haben, wäre dann also definitiv nicht nötig.
Immerhin eines ist für die Jahreshauptversammlung aber schon gesichert: Am Ende wird es Erbsensuppe für alle geben. „Das hat in Beeck bei einer JHV schließlich Tradition, und mit der wollen wir auch nicht brechen“, erklärt Tellers schmunzelnd – bei allem Ernst der grundsätzlichen Lage.
