Beeck geht mit vielen Fragezeichen in die Jahreshauptversammlung

Ursprünglich wollte der 59-Jährige auch schon die bald eigentlich anstehenden Gespräche mit Trainerteam und Spielern für die nächste Saison nicht mehr selbst führen. „Das sollten dann die machen, die für die kommende Saison auch in der Verantwortung stehen – ich also nicht mehr“, hatte Tellers dazu vor einigen Wochen erklärt. Wie es ausschaut, wird er dazu nun aber noch sehr wohl gezwungen sein – diese Gespräche können ja nicht bis Mai warten, bis dann vielleicht ein neuer Vorstand gefunden ist. „Ich werde also diese Gespräche doch führen. Nur: Wenn ich dann gefragt werde, wer denn für sie vorstandsmäßig ab Juli ein Ansprechpartner ist, dann könnte ich Stand heute nur mit der Schulter zucken und habe auch keine Idee. Das werden dann Gespräche mit vielen Wenn und Aber“, bekennt Tellers.