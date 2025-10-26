Beeck feiert ersten Heimsieg – Pesch mit erneutem Einbruch

– Foto: Michael Schnieders

Der FC Wegberg-Beeck hat im neunten Spiel der Mittelrheinliga endlich den ersten Heimsieg gefeiert. Gegen den FC Pesch gewann das Team von Trainer Albert Deuker klar mit 5:2 (3:0) – und das auch in der Höhe verdient. Während Beeck phasenweise überzeugte, zeigte sich Pesch erneut zu anfällig in der Defensive und verliert damit weiter an Boden im Abstiegskampf.

Bereits in der Anfangsphase stellte Beeck die Weichen auf Sieg. David Arize traf früh zur 1:0-Führung (8.), ehe Marc Brasnic (21.) und Nils Hühne (28.) innerhalb von sieben Minuten auf 3:0 erhöhten. Nach dem Seitenwechsel legte Marc Kleefisch mit dem 4:0 nach (63.). Erst danach zeigte Pesch eine Reaktion: Louis Müller verkürzte mit einem Doppelpack (66., 81.) auf 4:2, doch Kleefisch setzte kurz vor Schluss mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt (90.). Deuker: "War total unnötig"

Beecks Trainer Albert Deuker zeigte sich trotz einiger Nachlässigkeiten zufrieden: „Wir sind sehr gut reingekommen ins Spiel und haben wirklich sehr diszipliniert, aber auch sehr spielfreudig unsere Vielzahl an Torchancen herausgespielt“, sagte er. „Dann sind wir nachlässig geworden und haben den Gegner eingeladen zu vielen Torsituationen. Das war total unnötig.“ Gerade nach dem Anschlusstreffer zum 4:2 habe man gemerkt, dass „der Kopf wieder eine Rolle spielte“. Umso wichtiger sei das späte 5:2 gewesen: „Da haben die Jungs sich noch mal aus der Affäre gezogen.“ Trotz der Schwächephase zog Deuker ein positives Fazit: „Aus dieser Phase müssen wir lernen, da müssen wir viel mutiger bleiben und erwachsener spielen. Nichtsdestotrotz bin ich hochzufrieden, dass wir unseren ersten Heimsieg der Saison am neunten Spieltag feiern können.“