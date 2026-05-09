Beeck: „Es kann sein, dass wir zu rigorosen Maßnahmen greifen“

BANERJEE Wie ich das schon bei meiner Wahl gesagt habe: Schon als Jugendlicher habe ich Beecks Weg in der Zeitung genau verfolgt – der FC hat ja auch damals schon konstant auf sehr hohem Niveau gespielt. In den Monaten vor unserer Wahl hatte sich sehr deutlich abgezeichnet, wie schwierig es werden würde, den Vorstand neu zu besetzen. Justin und ich wollten einfach nicht, dass der Verein kaputtgeht. Von diesem Klub geht eine große Faszination aus.

Und wie Sie ebenfalls gesagt haben, merken Sie das auch bei ihren vielen berufsbedingten Reisen quer durch Deutschland.

BANERJEE So ist es. Egal ob im Norden, Süden oder auch Osten: Überall werde ich auf diesen Verein angesprochen – kurz vor meiner Wahl auch im Frankenland. Da haben sie mich gefragt, wie es mit dem Verein denn nun weitergehen werde.

Die Antwort darauf haben Sie mit Ihrer Wahl gegeben. Mit Justin Schöngen haben Sie einen sehr jungen Vorstandskollegen – er ist gerade mal 25 Jahre alt…

BANERJEE Ja, aber ich bin von seinen Qualitäten absolut überzeugt, und er steht ja auch schon in seinem nicht einfachen Job bei einer Bank erfolgreich seinen Mann. Während ich mich schwerpunktmäßig um rechtliche Dinge und Vereinsrepräsentation kümmern werde, wird Justin für den gesamten kaufmännischen Bereich verantwortlich sein.

Was eine gewaltige Aufgabe ist. Tellers hat den Gesamtetat für die nächste Saison mit immerhin rund 600.000 Euro angegeben.

BANERJEE Wie gesagt, ich habe volles Vertrauen in Justin. Er wird das schaffen. Werner ist ja auch weiterhin noch dabei, wird in den nächsten Monaten gerade auch Justin noch gut einarbeiten. Werner ist zwar jetzt kein Vorstandsmitglied mehr, doch er hatte ja zugesagt, bis zum 30. Juni noch voll mitzumachen. Wer ihn kennt, der weiß, dass er sein Wort zu 100 Prozent hält.

Was noch fehlt, ist ein neuer zweiter Geschäftsführer als Nachfolger für Simon Pumptow. Dieser Posten gehört beim FC zum geschäftsführenden Vorstand, ist also wichtig. Zumal es bislang so war, dass der zweite Geschäftsführer für die Gastronomie im Stadionzelt verantwortlich ist.

BANERJEE Ja, und daher sind wir noch auf der Suche nach einer dafür geeigneten Person. Ich bin zuversichtlich, dass wir dafür in absehbarer Zeit jemanden finden. Den können wir dann ja bis zur nächsten Versammlung kommissarisch zum zweiten Geschäftsführer ernennen. Das Stadionzelt ist in der Tat aus wirtschaftlichen Gründen sehr wichtig für uns. Werner hatte ja schon vor einigen Jahren in seiner typischen Art erklärt, dass das Stadionzelt Beecks bester Zugang der letzten Jahre sei. So ist es auch.

Generell steht ein strikter Sparkurs an. Der Unterhalt des vereinseigenen Stadions ist und bleibt für den Verein eine Herkulesaufgabe. Wie gehen Sie die an?

BANERJEE In der Tat müssen wir drastisch sparen und schauen, wo dafür die Potenziale liegen. Es kann durchaus sein, dass wir dafür auch zu rigorosen Maßnahmen greifen werden. Näher möchte ich mich dazu noch nicht äußern.

Ein Problem ist, dass einige größere Sponsoren wegbrechen oder ihr Engagement deutlich reduzieren werden – Sponsoren, die sehr eng an die Person Werner Tellers geknüpft sind. Wie wollen Sie das kompensieren?

BANERJEE Auch dazu führen wir zurzeit viele Gespräche. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus, dass wir diese Ausfälle zumindest zu einem guten Teil kompensiert bekommen. Und für die Jugendabteilung würde ich mir einen großen Gesamtsponsor wünschen, der die Teams einheitlich auftreten lässt – alle mit demselben Schriftzug auf der Brust. Das ist eine Aufgabe, um die ich mich selbst kümmern werde.

Wie ist denn Ihre sportliche Zielsetzung?

BANERJEE Erst einmal bin ich davon überzeugt, dass wir trotz der vielen gewichtigen Abgänge im Sommer auch in der nächsten Saison eine mittelrheinligataugliche Mannschaft auf die Beine gestellt bekommen. Danny Fäuster, in Personalunion ab Sommer Trainer und Sportlicher Leiter, hat da mein vollstes Vertrauen. Mit ihm habe ich schon viel gesprochen, ich bin von ihm und seinen Plänen absolut überzeugt. Und auch mittelfristig sollte es schon möglich sein, in der Mittelrheinliga zu spielen. Diese höchste Amateurliga ist für Beeck einfach die Stammklasse, da gehört der FC hin. Die Regionalliga ist kein Ziel mehr – aber bitteschön auch nicht die Landesliga. Es gibt Leute, die sagen, dass für Beeck die Landesliga wegen der Derbys gegen Uevekoven, Helpenstein, Teveren und Schafhausen die bessere Klasse sei. Zu diesen Leuten zähle ich nicht. Beecks Anspruch muss es sein, in der höchsten Amateurliga zu spielen.

Ihr Großonkel Anil Banerjee war in den 50er- und 60er-Jahren in verantwortlicher Position beim indischen Erstligaklub East Bengal tätig – ein Verein, der mehrfach indischer Meister geworden ist.