Der FC Wegberg-Beeck siegte verdient gegen Freialdenhoven. – Foto: Christian Deckers

Beeck erobert die Tabellenführung zurück Ein starker FC schlägt Freialdenhoven im Derby und Spitzenspiel 2:0. Kleefisch und Touratzidis treffen jeweils per Kopf.

Lauter Topspiele gab’s am Sonntag – national wie international: In der Bundesliga duellierten sich Union Berlin mit Borussia Dortmund und München mit Freiburg, in Spanien stand der Clásico zwischen Real Madrid und Barcelona an – und in England das Spitzenspiel Liverpool gegen Manchester City. Da wollte auch die höchste Verbandsklasse am Mittelrhein nicht zurückstehen und hielt am 9. Spieltag das Duell Zweiter gegen Erster bereit.

Dazu standen sich im Waldstadion vor guter Kulisse der FC Wegberg-Beeck und Borussia Freialdenhoven im ewig jungen Klassiker und Derby gegenüber – zum 50. Mal in einem Pflichtspiel. Das Jubiläumsmatch wurde nach einem sehr schwungvollen Auftakt des Gasts zu einer recht einseitigen Angelegenheit zugunsten Beecks. Am Ende siegte der FC ungefährdet 2:0 und eroberte damit auch die Tabellenführung zurück. „Die Borussia begann sehr gut, da mussten wir uns erst mal sammeln. Je länger das Spiel dann dauerte, desto besser sind wir ins Spiel gekommen und hätten am Ende sicherlich noch höher gewinnen können“, sagte Beecks Coach Mark Zeh. Der musste gegenüber dem Friesdorf-Spiel zwangsweise eine Änderung vornehmen. Für Yannik Leersmacher (Zerrung beim Abschlusstraining) verteidigte links in der Dreierkette Denis Schütte. Wieder mal eine Ecke nutzte Beeck dann als Dosenöffner: Der wie aufgedreht spielende Norman Post holte die erste Ecke raus, auf die postwendend die zweite folgte. Die trat erneut Post, Maurice Pluntke köpfte den Ball ins Zentrum zu Marc Kleefisch, der nickte zum 1:0 ein (10.). Elf Minuten später hätte eine Kopie fast schon zum 2:0 geführt. Erneut legte Pluntke per Kopf eine Post-Ecke ins Zentrum ab, doch Nils Hühnes Schuss wurde soeben noch abgewehrt. Turbulent wurde es in der gutklassigen und intensiv, dabei aber jederzeit fair geführten Partie in der 41. Minute: Zunächst hatte die Borussia eine Doppelchance (zuerst klärte Post auf der Linie, dann rettete Keeper Stefan Zabel), direkt danach schaltete Beeck blitzschnell um. Mit einem Traumsteilpass genau in den Lauf schickte Sebastian Wilms Kollege Shpend Hasani auf die Reise, der scheiterte frei vor dem Tor an Borussias vorzüglichem Torwart Alexander Monath.