Beeck erobert die Spitze zurück Der FC Wegberg-Beeck gewinnt den „Classico“ gegen Borussia Freialdenhoven mit 2:0 und setzt sich wieder auf Platz eins in der Mittelrheinliga.

Doch nicht das Ergebnis und die Rückkehr an die Spitze, die eine Woche lang der Gast innehatte, ist das Besondere, sondern die Dominanz, mit der die Beecker ihr Spiel durchzogen und den starken Gast in seine Schranken verwiesen. „Gratuliere, das war ein hochverdienter Sieg“, gab Freialdenhovens Coach Kevin Kruth unumwunden zu.

Dabei hatte die Anfangsphase sogar seiner Mannschaft gehört, die Beeck in die eigene Hälfte drängte und mutig attackierte. Kruth hatte seine Offensive umgestellt, in der Hoffnung, die starke defensive ­Beecker Dreierkette so besser zu überwinden. „Ich habe mir erhofft, dass wir uns mit einem Stürmer, der ein besserer Techniker ist, fußballerischer besser behaupten können“, erläuterte der Borussia-Coach, der mit Abdelkarim Ait Kassi, Aboudoul Tchadjei und Kariem Emara eine starke Offensive stellte. Dafür musste Denis Pozder zuerst zusehen.

„Wir hatten in den ersten sechs, sieben Minuten einen guten Zugriff, waren aber nicht zwingend genug. Und mit zunehmender Spielzeit haben wir ein wenig den Faden verloren.“ Der freigespielte Marc Kleefisch (7.) gab den ersten Warnschuss ab. Ein paar Minuten später setzte sich der starke Norman Post (Zeh: „Das war sein bestes Spiel bisher“) links durch, doch seinen Schuss konnte Borussia-Keeper Alexander Monath ebenso wie die folgende Ecke noch parieren, doch bei der zweiten, geschossen von Post, sah Maurice Pluntke zentral „Klee“ stehen, der per Kopf zum 1:0 (11.) traf.

In der Folge nahmen die Beecker das Heft in die Hand, auch wenn die Partie im Mittelfeld – garniert mit zahlreichen Zweikämpfen – recht ausgeglichen war. Doch im letzten Drittel agierten die Gastgeber deutlich stärker als die Gäste, versäumten es aber, den Sack frühzeitig zuzumachen. Dabei hatte es Chancen genug gegeben: So köpfte Nils Hühne (21.) nach einer Post-Ecke neben das Gehäuse, Sebastian Wilms setzte den Nachsschuss nach einer Hasani-Ecke knapp vorbei. Mit einer dicken Doppelchance durch Emara meldete sich Freialdenhoven in der Schlussphase zurück, doch zuerst rettete Post auf der Line, dann klärte Beecks Keeper Stefan Zabel stark. Im Gegenzug zog Shpend Hasani einen schnelle Konter an, und mit Mühe verhinderte der mitgelaufene Jalil Tahir den Abschluss (45.).

„Ich hatte auf den Treffer spekuliert“, grinste Kleefisch, der in Hälfte zwei auch die dickste Chance auf das 2:0 hatte, als er (82.) alleine auf Monath zulief, der stark im Eins gegen Eins parierte. „Monath hat uns vor einem größeren Rückstand bewahrt“, lobte Kruth seinen Keeper. Über das gesamte Spiel ließen die Beecker, die in Hälfte zwei kompakter standen, wenig zu, hatten ihrerseite eine Multi-Chance (74.), als zuerst Post, dann Hasani, Maurice Passage und Julio Torrens mit ihren Nachschüssen knapp scheiterten. Energisch eroberte Wilms schließlich den Ball, flankte auf Dimitrios Touratzidis, der zum 2:0 (84.) traf.