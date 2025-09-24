Beeck empfängt Bonner SC zum Pokalkracher

Zuletzt feierten die Bonner einen Heimsieg gegen den SV Rödinghausen und stehen derzeit auf dem 14. Tabellenplatz, unmittelbar vor den Abstiegsrängen. Doch „die Liga beeinflusst so ein Pokalspiel nicht zwingend“, mutmaßt Schmalenberg. „Ich kenne die Mannschaft von Bonn noch aus der letzten Saison in der Mittelrheinliga. Wir haben uns deren Spiel zuletzt gegen Velbert angesehen“, sagt er und fügt an: „Auch den Spielstil des neuen Trainers kenne ich ein bisschen, er macht einen guten Job.“

Dementsprechend müsse man sich einstellen auf ein Ballbesitz-Übergewicht der Gäste am Mittwoch, die Schmalenberg „hochmotiviert“ erwartet. Allzu passiv werden die Beecker dennoch nicht agieren: „Auch, wenn wir jetzt weniger Ballbesitzphasen haben werden, als das in der Liga der Fall ist, werden wir unsere Torchancen bekommen“, ist sich der Trainer sicher. Dabei komme es vor allem auf die Verteidigung an. „Wir müssen defensiv gut stehen und auf unser Umschaltspiel mehr Wert legen als sonst. Wir müssen Fußball ‚arbeiten‘ und den Kampf annehmen“, sagt er. „Aber wenn wir unsere Chancen nutzen, von denen sich uns ein paar ergeben, dann können wir die Überraschung schaffen“, hofft er.