Beeck empfängt Bonner SC zum Pokalkracher

Vor mehr als vier Wochen zog der FC Wegberg-Beeck mit einem 5:2-Auswärtssieg bei der SG Flamersheim in die zweite Runde des Mittelrheinpokals ein. Beim A-Ligisten wurden die Beecker ihrer Favoritenrolle auf das Weiterkommen gerecht. In der zweiten Runde wartet nun ein deutlich anderes Kaliber: So empfängt der FC am Mittwoch (19.30 Uhr) den Regionalligisten Bonner SC, in der Vorsaison noch ein direkter Ligakonkurrent.
Für Beecks Trainer Mike Schmalenberg spielt das Weiterkommen in der ersten Runde nur noch eine untergeordnete Rolle in der Vorbereitung auf das kommende Spiel. „Auf unsere aktuelle Spielphase hat das keine Auswirkungen mehr“, sagt er im Rückblick. In Flamersheim traf Angreifer Marc Kleefisch dreifach; sein Sturmkollege Marc Brasnic erhöhte mit einem Doppelpack. „Da haben wir keinen ‚Hurra-Fußball‘ gespielt, haben viele Möglichkeiten nicht genutzt und das Spiel erst in der zweiten Halbzeit repariert“, erinnert sich Schmalenberg,
Am Mittwoch erwartet die Beecker ein anderes Niveau. Aufwind geben dürfte ihnen der Sieg im Ligaspiel beim SSV Bornheim am vergangenen Sonntag. Nach zwischenzeitlichem 1:2-Rückstand glich Vinzent Zingel zum 2:2 aus, ehe Brasnic zwanzig Minuten vor Schluss den 3:2-Endstand erzielte. „In der ersten Halbzeit hatten wir eine gute Struktur“, befindet Schmalenberg. „Die zwei Gegentore müssen wir individuell besser verteidigen, aber unsere Reaktion war gut. Wir haben leidenschaftlich dagegen gearbeitet und sind am Ende als verdienter Sieger vom Platz gegangen“, fügt er an. Für Beeck, das sich selbst als Spitzenteam in der Mittelrheinliga sieht, treten die vergangenen Ergebnisse aber immer noch hinter den eigenen Ansprüchen zurück.
Mit Blick auf die kurze Trainingswoche müssen die Kräfte gebündelt werden, sagt Schmalenberg. Am Montag absolvierten die Spieler ein individuelles Programm, ehe es am Dienstag wieder auf den Trainingsplatz ging. Dort wurden dann „ein, zwei Dinge besprochen, die wir uns vornehmen für Mittwoch“, verrät er. Zudem werde das Spiel gegen Bonn „auch noch einmal Körner ziehen“, doch zu seinem Glück kann der Trainer personell aus dem Vollen schöpfen: „Kai Bösing war gegen Bornheim aus privaten Gründen nicht dabei, Timo Braun hat eine Sperre abgesessen. Beide sind am Mittwoch wieder dabei“, sagt Schmalenberg.
Favorit sei dennoch der Bonner SC, der in der vergangenen Saison in die Regionalliga aufgestiegen ist: „Sie haben eine gute Truppe und haben zuletzt wieder Aufwind bekommen“, findet er. Zunächst sind die Bonner mit einem Sieg gegen die zweite Mannschaft des VfL Bochum in die Saison gestartet. Doch folgte danach eine Negativserie von vier Niederlagen in der Liga – Trainer Sascha Glatzel musste nach fünf Spieltagen seinen Stuhl räumen. Für ihn übernahm Ende August Björn Mehnert.
In den vier Spielen unter Mehnert holten die Rheinlöwen insgesamt fünf Punkte. Nach einem Unentschieden gegen den 1. FC Bocholt verloren die Bonner ihr Heimspiel gegen Fortuna Köln. Danach folgte ein Unentschieden gegen die SSVg Velbert, die derzeit auf dem letzten Platz in der Regionalliga West rangiert.
Zuletzt feierten die Bonner einen Heimsieg gegen den SV Rödinghausen und stehen derzeit auf dem 14. Tabellenplatz, unmittelbar vor den Abstiegsrängen. Doch „die Liga beeinflusst so ein Pokalspiel nicht zwingend“, mutmaßt Schmalenberg. „Ich kenne die Mannschaft von Bonn noch aus der letzten Saison in der Mittelrheinliga. Wir haben uns deren Spiel zuletzt gegen Velbert angesehen“, sagt er und fügt an: „Auch den Spielstil des neuen Trainers kenne ich ein bisschen, er macht einen guten Job.“
Dementsprechend müsse man sich einstellen auf ein Ballbesitz-Übergewicht der Gäste am Mittwoch, die Schmalenberg „hochmotiviert“ erwartet. Allzu passiv werden die Beecker dennoch nicht agieren: „Auch, wenn wir jetzt weniger Ballbesitzphasen haben werden, als das in der Liga der Fall ist, werden wir unsere Torchancen bekommen“, ist sich der Trainer sicher. Dabei komme es vor allem auf die Verteidigung an. „Wir müssen defensiv gut stehen und auf unser Umschaltspiel mehr Wert legen als sonst. Wir müssen Fußball ‚arbeiten‘ und den Kampf annehmen“, sagt er. „Aber wenn wir unsere Chancen nutzen, von denen sich uns ein paar ergeben, dann können wir die Überraschung schaffen“, hofft er.