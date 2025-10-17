Beeck braucht in Düren den Turnaround

Aller guten Dinge sind drei – auf den Wahrheitsgehalt dieses Spruches wird Albert Deuker, seit Ende September neuer Trainer des FC Wegberg-Beeck, nun hoffen müssen. Denn am Freitagabend sind die Beecker in der Mittelrheinliga zu Gast beim 1. FC Düren. Unter ihrem neuen Coach warten sie jedoch nach zwei Spielen noch immer auf den ersten Sieg. Doch trotz der 1:2-Heimniederlage am Sonntag gegen die U23 von Fortuna Köln bleibt Deuker optimistisch, dass die Mannschaft wieder in die Spur findet.

„Ich lasse mir die Leistung nicht zerreden“, blickte er auf die Partie gegen Köln zurück. „Wir haben in der ersten Halbzeit einen Schritt nach vorne gemacht und hatten hinten heraus eine klare Torchance“, fügte er an. Im zweiten Durchgang habe es 25 Minuten gegeben, die „indiskutabel“ gewesen seien: „Da haben wir den Faden verloren, da hat man der Mannschaft die vergangenen Wochen angemerkt. Aber in der ersten Hälfte haben wir sehr strukturiert gespielt“, befand er. Dass die Gäste aus Köln mit ihrer ersten Torchance in der 42. Minute direkt zum 1:0 trafen, habe zur Verunsicherung beigetragen, fügt er an.

Schließlich zeigt der Blick auf die Tabelle, dass die Beecker nach wie vor hinter ihren eigenen Ansprüchen zurückhängen. „Die Formtabelle ist natürlich aussagekräftig, aber auf mein Tagesgeschäft hat das keinen Einfluss“, sagte Deuker. Doch könnte ein Sieg in Düren die Kehrtwende einleiten – beide Mannschaften sind in der Liga nur drei Punkte voneinander entfernt. Ein 2:0-Auswärtssieg würde den Beeckern beispielsweise genügen, um mithilfe des dann besseren Torverhältnisses an den Gastgebern auf Platz neun vorbeizuziehen und den zwölften Tabellenrang zu verlassen. Wobei dies weiter keine Tabellenregion ist, die Beecks Erwartungen entspricht. Der Weg, um den Selbstanspruch in der Mittelrheinliga gerecht zu werden, ist noch weit.

Ein Sieg gegen Düren wäre jedoch ein wichtiger Schritt dahin. Dass die kommende Aufgabe jedoch keine leichte wird, betont Deuker: „Ich habe eine hohe Meinung von Düren. Mit Philipp Simon haben sie einen überragenden Akteur für die Mittelrheinliga in ihren Reihen.“ Besonders der Punktgewinn beim Tabellenzweiten aus Bergisch Gladbach am vergangenen Sonntag habe ihn beeindruckt. Doch erlebten auch die Dürener einen durchmischten Saisonstart. Nach dem insolvenzbedingten Punkteabzug und dem daraus folgenden Abstieg aus der Regionalliga West ergab sich in der Mittelrheinliga bislang ein klares Muster.

Denn die Dürener gewannen jedes ihrer drei Heimspiele und verloren die ersten drei Auswärtsspiele – insofern markiert das 2:2 in Bergisch Gladbach eine Trendwende zum Positiven. Zu der Dürener Heimstärke kommt für die Beecker erschwerend hinzu, dass ihnen Mittelfeldspieler Timo Braun und Stürmer Vinzent Zingel verletzungsbedingt fehlen werden. Doch gibt es auch gute Neuigkeiten aus Sicht des Trainers: „Ich denke, dass Marc Brasnic eine Option sein wird, das ist im Bereich des Möglichen.“ Schließlich sei der Stürmer ein Unterschiedsspieler für sein Team: „Er hebt die Mannschaft auf ein anderes Level, auch wenn er nur eine halbe Stunde spielen kann. Dennoch ist das keine Ausrede für die Elf, die auf dem Platz steht.“

Diese steht unter Zugzwang, nach nun vier Pflichtspiel-Niederlagen in Serie wieder einen Punktgewinn einzufahren. „Wir haben noch kein Heimspiel gewonnen und es waren nicht die Top-Mannschaften, gegen die wir zu Hause verloren haben“, sagte Deuker. Dennoch sei entscheidend, dass das nicht in den Köpfen seiner Spieler hängen bleibe und dass es schrittweise vorangehe: „In der Mittelrheinliga tut man gut daran, wenn man sich auf jeden Gegner voll und ganz konzentriert“, befand er.

Dabei machen ihm die spielerischen Ansätze sowie die Trainingsleistungen Mut, dass der Turnaround gelingt. „Jede Trainingseinheit bringt uns ein Stück weiter. Das Potenzial ist unbestritten in der Truppe, wir kriegen es im Moment nur nicht auf den Platz. Aber die erste Halbzeit gegen Köln gibt mir Hoffnung, dass sich das ändert“, sagte Deuker. „Wir werden uns gut auf Düren vorbereiten und fahren aufgrund unserer Situation aber auch mit dem nötigen Respekt hin. Gleichzeitig nehmen wir uns vor, dass wir unsere Leistung steigern und uns dann auch offensiv wieder belohnen“, lautete sein Appell.

Angepfiffen wird die Partie auf der Dürener Westkampfbahn am Freitagabend um 19:30 Uhr.