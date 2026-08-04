Beeck bleibt beim Sommercup das Maß der Dinge

Beeck siegt in Rurdorf. – Foto: Michael Schnieders

Traditionell spielt der FC Wegberg-Beeck in der Vorbereitung gerne gegen Teams aus der Oberliga Niederrhein. Egal ob im Sommer oder Winter: Das sind in der Regel eben Härtetests. In der aktuellen Vorbereitung ist das für den Branchenprimus aus dem Kreis Heinsberg aus Termingründen aber nicht möglich - so startet die Oberliga Niederrhein mal wieder zwei Wochen eher als die Mittelrheinliga.

Große Bedeutung maß Beecks neuer Trainer Danny Fäuster daher der Finalpartie bei der 41. Auflage des Rurdorfer Sommercups bei. Da ging es mit dem 1. FC Düren nämlich gegen einen Ligarivalen. Die positiven Erkenntnisse überwogen dabei auch für Fäuster: Der FC siegte vor 734 zahlenden Zuschauern 5:3, nahm damit die Siegprämie von 2.500 Euro mit und baute seinen Status als Seriensieger dieses sehr gut besetzten Traditionsturniers weiter aus.

„Wir haben fußballerisch sehr viel von dem umgesetzt, was wir uns auch vorgenommen hatten. Kompliment an die Truppe, ich bin sehr zufrieden“, sagte Fäuster. Speziell in der Phase nach der ersten Trinkpause bis zur Halbzeit gefielen die Schwarz-Roten mit schnellem und flüssigem Kurzpassspiel. „Das ist auch klar der Fußball, den ich bevorzuge. Lange Bälle sehe ich nicht so gerne“, bekräftigte Beecks neuer Coach.

Den besseren Start in die Partie erwischte indes der Kontrahent. Nicht unverdient war daher dessen Führung durch eine Kopfball-Bogenlampe von Tomoki Kitagawa (9.). Beeck antwortete allerdings rasch: Einen an Timo Agaltsev verursachten Foulelfmeter nutzte Elias Khadraoui sicher zum fast umgehenden Ausgleich (12.).

Beeck dreht das Spiel vor der Pause

Bis zur Pause stellte Beeck nach jeweils sehenswerter Vorarbeit per Doppelschlag auf 3:1. Erst setzte sich Heimkehrer Niklas Kampa, der diesmal rechts in der Kette spielte, auf der Außenbahn gut durch, seine Maßflanke nickte Mehmet Yilmaz zum 2:1 ein (32.). Dann legte auf Zuspiel des mit einem enormen Vorwärtsdrang spielenden Linksverteidigers Argjend Pacolli der weitere Zugang Lukas Stradza einen ganz gewaltigen Antritt hin - in der Mitte brauchte Nico Czichi, mit 31 Jahren Beecks neuer Senior, nur noch den Fuß hinzuhalten (34.).

Dürens neuer Trainer Philipp Simon, bislang Spieler des 1. FC, konnte sich naturgemäß dafür aber nicht erwärmen, sondern kritisierte stattdessen das dabei an den Tag gelegte Abwehrverhalten seiner Jungs: „Da haben wir verteidigt wie Kinder. Generell ist uns die Trinkpause nicht gut bekommen.“ Dem pflichtete Niklas Koppitz, der in der vergangenen Saison noch für Beeck gespielt hatte und nun bei Düren die Kapitänsbinde trug, vorbehaltlos bei: „Wie wir da in der Box verteidigt haben, das war kein Männerfußball. Freilich war für uns auch schon das rasche 1:1 brutal. Dadurch wurde das Spiel ja direkt wieder auf null gestellt.“

Düren kommt noch einmal heran

Kurz nach der Pause wurde das Spiel dann sogar auf plus drei aus Beecker Sicht gestellt: Nach einem Pressschlag zwischen Yilmaz und Dürens Keeper Jonas Rifisch war Agaltsev der lachende Dritte und schob zum 4:1 ein (51.). Im Gefühl des sicheren Siegs ließen es die Kleeblätter danach etwas ruhiger angehen und schalteten in den Verwaltungsmodus. Als Aaron Vaitsaras aus spitzem Winkel Dürens zweites Tor gelang, beunruhigte das im Beecker Lager noch niemanden so recht (71.).

Ganz anders sah das ab der 88. Minute aus: Da gelang Kitagawa mit einem Schlenzer ins verwaiste Tor das 3:4. Die gehörigen Nachlässigkeiten in Beecks Defensive mündeten Sekunden später in eine wahre Slapstickaktion, an der auch Keeper Tim Seidenfaden seine Aktien hatte. Der „Worst Case“, das 4:4, blieb da aber aus. Stattdessen stellte Beeck im Gegenzug durch eine Koproduktion zweier eingewechselter Spieler auf den Endstand: Das Zuspiel von Salim Chekrouni schob Tim Beckers zum 5:3 über die Linie (89.).

„Die beiden letzten Dürener Treffer waren ja halbe Eigentore von uns. Ein derartiges Abwehrverhalten müssen wir unbedingt noch abstellen“, mahnte Fäuster. Sein Abwehrchef Paul Daniels sekundierte: „Fast alle Gegentore haben wir uns ja praktisch selbst reingelegt. Mannschaftstaktisch hat dagegen schon sehr viel geklappt. Das war heute ein richtiger Gradmesser gegen einen Ligarivalen.“

Czichi lobt die Entwicklung der Mannschaft

Zufrieden zeigte sich auch sein neuer Kollege Czichi: „Wir haben in den richtigen Momenten die Tore gemacht. Und die Abläufe mit Ball waren auch genauso, wie wir uns das vorgenommen hatten. Und sowohl im Halbfinale gegen Lich-Steinstraß als nun auch im Endspiel sind wir nach Rückständen zurückgekommen. Was auch für den Charakter dieser Mannschaft spricht. Nach drei Wochen Vorbereitung kann ich nun sagen, dass das grundsätzlich alles gut passt - auch von den Charakteren her. Harmonie in der Mannschaft ist mir auch sehr wichtig.“

Richtig zufrieden war auch Uwe Gerresheim, seit zig Jahrzehnten der Sommercup-Stadionsprecher: „Knapp 6.000 Zuschauer waren in den zwei Turnierwochen da - das kann sich doch wahrlich sehen lassen.“