Beeck bleibt auf Pärchensuche

Testspiele mit Beteiligung des Mittelrheinligisten FC Wegberg-Beeck garantieren zurzeit einen hohen Unterhaltungswert – es fallen Tore satt. Beim 3:5 gegen Oberliga-Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler waren es aber gleich fünf auf der „falschen“ Seite – nicht zum ersten Mal. Denn auch schon gegen die beiden weiteren Niederrhein-Oberligisten TSV Meerbusch (1:4) und SC St. Tönis (6:5) klingelte es sehr häufig im FC-Kasten – insgesamt in diesen drei Partien also 14 Mal.

„Gewisse Prozesse funktionieren zurzeit noch nicht, wir haben noch nicht die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive gefunden“, urteilt Beecks Coach Mike Schmalenberg. Da möchte er auch nicht als Entschuldigung gelten lassen, dass am Niederrhein bereits am kommenden Wochenende die Saison beginnt und diese Teams in der Vorbereitung also zwangsläufig auch jeweils zwei Wochen weiter waren.

Dazu feierte speziell Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen ein Wiedersehen mit zwei früheren FC-Akteuren. Während Beecks Urgestein Sebastian Wilms, der nun im zweiten Jahr für den VfL spielt, in Beeck allseits noch sehr präsent ist, ist VfL-Coach Daniel Klinger eben nur noch Henßen aus seiner Beecker Zeit bestens bekannt: Von Juli 2009 bis Januar 2011 kickte Klinger für den FC.

„Wir haben nun auch gegen den VfL einfach nicht konsequent verteidigt, sind die meisten Tore auch viel zu einfach gefallen. Umgekehrt hatten wir allerdings auch noch genug Chancen für etliche weitere eigene Tore. Die Partie hätte auch 7:7 ausgehen können.“

Beeck verschläft Beginn

Bereits nach 18 Minuten lag der FC 0:3 zurück. Beecks Treffer erzielten Marc Kleefisch zum 1:3 (26., bereits sein 16. Tor in der Vorbereitung), David Arize zum 2:3 (54.) und Justin Hoffmanns zum 3:4 (86.).

Beeck spielte diesmal in einer 3-4-3-Formation – mit Arize als klassischen Stoßstürmer sowie Kleefisch und Marc Brasnic dahinter. Niklas Koppitz wurde mal auf der linken Außenbahn getestet, die Doppelsechs bildeten Niklas Fensky und Elias Khadraoui. „Wir probieren zurzeit viel aus, rotieren eine Menge. Das müssen wir ja auch tun, um Dinge entwickeln zu können“, erläutert Schmalenberg. Daher befindet sich Beecks Trainerteam weiterhin auch intensiv auf Pärchensuche. „Wir müssen einfach herausfinden, wer zu wem auf welcher Position, auf welcher Seite, am besten passt. Auch dafür sind Testspiele da.“

Personallage weiter angespannt

Dazu macht die Personalsituation weiterhin Sorgen. Bei Nils Hühne sind die alten Probleme im Leistenbereich wiedergekehrt, Timo Braun fehlt seit dem Rurdorf-Finale mit einer Prellung, aus demselben Grund steht auch Nachwuchsmann Lenny Mühlen nicht zur Verfügung. Rekonvaleszenten nach längeren Erkrankungen sind zudem Luca Bini und Vinzent Zingel.

Am vergangenen Wochenende, beim rund ums Waldstadion durchgeführten Trainingslager mit vier Einheiten an zwei Tagen, standen Schmalenberg daher nur 15 Feldspieler zur Verfügung. „Da mussten wir die Belastung natürlich noch ein wenig mehr steuern als geplant. Mit der Intensität war ich dafür sehr zufrieden. Generell müssen wir einfach die Ruhe bewahren, noch haben wir bis zum ersten Meisterschaftsspiel gut zwei Wochen Zeit. Wir müssen nun einfach noch an ein paar Stellschrauben ein wenig drehen, das wird schon“, bleibt Schmalenberg zuversichtlich.

Die letzte Gelegenheit in einem Testspiel haben die Kleeblätter dazu am Sonntag. Dann kommt der ambitionierte Landesligist Eintracht Verlautenheide ins Waldstadion. Anstoß ist um 14 Uhr.