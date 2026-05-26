Beeck besteht den Charaktertest mit zwei Doppelschlägen

Der FC Wegberg-Beeck hat drei Auswärtspunkte eingefahren. – Foto: Michael Schnieders

Die knapp 100 Zuschauer im weiten Rund des Frechener Kurt-Bornhoff-Stadions mit seinem zwar etwas stumpfen, dafür aber großen Rasenplatz brauchten ihr Kommen wahrlich nicht zu bereuen.

Den Sieg trug mit 4:2 verdientermaßen aber der FC Wegberg-Beeck davon. Denn der Gast zeigte in der zweiten Halbzeit den deutlich größeren Siegeswillen, war da die klar dominierende Mannschaft – und im Unterschied zu den vergangenen Auswärtsspielen war diesmal auch jeder bereit, trotz der Hitze über die eigene Schmerzgrenze zu gehen.

Denn wenn es im Duell zwischen der SpVg Frechen und Beeck auch „nur“ um Platz sechs in der Endabrechnung ging: Was die 22 Akteure da – den sehr hohen Temperaturen zum Trotz – auf den Rasen hinlegten, war beileibe kein lauer Sommerkick. Stattdessen lieferten sich die Kontrahenten ein ebenso kurzweiliges wie rassiges Match. „Es gab extrem viele Zweikämpfe. Das war ein ebenso interessantes wie intensives Spiel“, traf Frechens Mittelfeldmotor Leon Ruhrig den Nagel auf den Kopf.

Charaktertest bestanden

„Die Mannschaft hat Charakter gezeigt. Wir wollten eine Reaktion auf die letzten schwachen Auswärtsspiele zeigen, und das haben wir auch getan. Und am Ende haben wir uns für den Aufwand auch belohnt“, erklärte sehr zufrieden FC-Coach Mark Zeh.

Denn den Sieg tütete Beeck erst ganz am Schluss ein. Bis zur 84. Minute stand es noch 2:2. Doch dann köpfte der eingewechselte David Arize aus zwölf Metern eine Präzisionsflanke von Elias Khadraoui sehenswert in den Winkel zum 3:2. Keine Minute später ließ Timo Braun mit einer feinen Einzelleistung noch das 4:2 folgen (85.) – der Dreier war perfekt.

Den besseren Start ins Spiel hatten aber die Gastgeber: Simon Doll setzte sich energisch gegen Paul Daniels durch und traf von der Strafraumgrenze zum frühen Frechener 1:0 (4.). Tim Seidenfaden, der für Stammkeeper Yannik Hasenbein das FC-Tor hütete, hatte gegen den platzierten Schuss, der vom Innenpfosten ins Tor prallte, keine Chance.

Bereits 13 Minuten später hatte der Gast mit seinem ersten Doppelpack das Spiel aber schon komplett gedreht. Niklas Koppitz nahm einen Ableger Marc Kleefischs direkt, der Ball zischte mit Schmackes ins lange Eck (16.). Kleefisch selbst erzielte mit einem nicht minder wuchtigen Schuss aus 19 Metern in den Winkel direkt danach das 2:1 (17.) – ein Tor des Monats und zugleich sein 22. Treffer, womit er in der Torschützenliste mit dem bis dahin trotz seines Kreuzbandrisses immer noch führenden Frechener Goalgetter Patrick Friesdorf gleichzog.

Kleefisch lässt einfachere Chance aus

Die im Grunde einfachere Chance nutzte „Klee“ dann aber nicht zum Ausbau der Führung: In der 34. Minute preschte er allein aufs Frechener Tor zu, verfehlte dieses überhastet aber deutlich. Stattdessen gelang Frechens Tim Dilley mit einer gekonnten Einzelleistung kurz vor der Pause der Ausgleich (42.).

Nach der Pause nahmen die Kleeblätter das Heft dann zunehmend in die Hand. Die erste große Chance hatte Luca Bini, dessen Schuss noch von der Linie gekratzt wurde (64.). Im direkten Gegenzug rettete Seidenfaden mit einer großartigen Fußabwehr gegen Dilley und bewahrte sein Team so vor einem Rückstand. „Das war eine Schlüsselszene. Diesen Schuss hat Tim, mit dem ich auch sonst sehr zufrieden war, im Zabel-Style gehalten“, lobte Zeh und erinnerte damit zugleich an Beecks langjährige Nummer eins Stefan Zabel.

Große Aufregung gab es exakt eine Viertelstunde vor Schluss. Frechens Mats Vogel zog im Strafraum gegen Arize, der sonst freie Bahn gehabt hätte, klar die Notbremse – Schiri Peter Wackers (Aachen) zeigte nicht nur sofort auf den Punkt, sondern Vogel ebenso direkt die Rote Karte. Bis der Strafstoß dann ausgeführt werden konnte, dauerte es aber drei Minuten. Denn über diese Doppelbestrafung echauffierten sich diverse Frechener mächtig – auch deren zuvor schon verwarnter Trainer Okan-Tamer Özbay. Der sah daraufhin Gelb-Rot und musste daher ebenso wie Vogel erst einmal hinters Stankett – erst danach konnte der Elfer ausgeführt werden. Den ballerte Kleefisch dann aber in die Wolken (78.). „Ich habe den anders geschossen, als ich es eigentlich vorhatte“, bekannte der FC-Torjäger.

Acht Minuten später war das nach Beecks zweitem Doppelschlag aber Makulatur. „Es freut mich vor allem auch für David Arize. Denn heute wollte ich endlich auch noch mal einen Stürmer von der Bank bringen können, daher saß er zunächst draußen“, erläuterte Zeh dessen Jokerrolle.

An der Tabellenspitze ist derweil eine Vorentscheidung gefallen. Denn während Tabellenführer SV Bergisch Gladbach Absteiger Sportfreunde Düren 7:1 schlug, verlor der erste Verfolger Siegburger SV beim heimstarken VfL Vichttal 2:3. Gladbach hat nun vier Punkte Vorsprung und würde kommenden Sonntag mit einem Sieg ausgerechnet in Beeck den Regionalliga-Aufstieg bereits perfekt machen. Selbst bei einer Niederlage hätte das Team von Coach Kevin Kruth aber immer noch alles selbst in der Hand.

Dazu stehen nun auch rechnerisch die beiden ersten Aufsteiger fest – beide nach einem Remis in Spitzenspielen. In der Staffel 1 löste der FSV Neunkirchen-Seelscheid mit dem 3:3 gegen Grün-Weiß Brauweiler das Mittelrheinliga-Ticket, ebenso in der Staffel 2 der FC Hürth mit dem 2:2 beim SV Breinig. Auch die beiden weiteren Aufsteiger stehen zwar noch nicht rechnerisch, wohl aber praktisch fest. In der Staffel 1 wird Borussia Lindenthal/Hohenlind Vizemeister werden, in der Staffel 2 der TuS Chlodwig Zülpich.