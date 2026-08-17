Beeck bekommt im Test beim SV Eilendorf in Hälfte zwei noch die Kurve

Beeck siegt im vorletzten Test – Foto: Michael Schnieders

Auch seinen vorletzten Test gewann der FC Wegberg-Beeck wieder mit zwei Toren Unterschied. Nach den jüngsten 4:2-Siegen gegen Bezirksligist Dynamo Erkelenz und Landesligist SV Breinig gewannen die Schwarz-Roten bei Landesligist SV Eilendorf nun 3:1.

Ausgerechnet Tim Beckers, der bis Sommer sieben Jahre für den SV auf Torejagd gegangen war, brachte Beeck bereits nach 51 Sekunden in Führung. Es war ein kurioser Treffer. Denn Eilendorfs Keeper Lucio Spengler traf Beckers beim Versuch, den Ball aus dem Strafraum zu schlagen – von dessen Körper flog der Ball ins Tor. „Klar kann man aus Eilendorfer Sicht sagen, dass das ein krasser Fehler war. Aus unserer Sicht sage ich aber viel lieber, dass wir da gut gepresst und durch entschlossenes Anlaufen den Fehler erzwungen haben“, bekräftigte FC-Coach Danny Fäuster.

Einen Bruch im bis dato flüssigen Beecker Spiel bedeutete der Ausgleich durch Yannik Younga nach einer Viertelstunde – vorausgegangen war ein leichtfertiger Ballverlust vor dem eigenen Strafraum (16.). Fäuster: „Bis zur Halbzeit haben wir dann wirklich nicht gut gespielt, haben wir total den Faden verloren. Dieses Tor hat uns völlig aus der Balance geworfen – und das habe ich den Jungs in der Pause auch sehr deutlich gesagt.“