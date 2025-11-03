Beeck behält auf heißem Pflaster in Vichttal kühlen Kopf

Auch wenn die erste Halbzeit nach Punkten also an Vichttal ging: Die ganz große Angriffswucht, die eigentlich zu erwarten war, entfachte der VfL nicht. „Klar waren in der Partie viele Emotionen drin und hatte sie auch ordentlich Intensität, doch wir haben uns nicht überrennen lassen“, stellte Beecks diesmal auf der Sechs spielender sonstiger Achter oder Zehner Niklas Koppitz treffend fest.

Seine stärkste Phase hatte der Gast in der Viertelstunde nach der Pause. Zunächst jagte Marc Kleefisch den Ball über den Kasten (49.), zwei Minuten hatte er richtig Pech: Nach einem feinen Direktspiel traf Beecks torgefährlichster Angreifer (bislang sieben Saisontreffer) den Pfosten – da wäre VfL-Keeper Frederik Said geschlagen gewesen (51.). „Leider war das Momentum da nicht auf unserer Seite, sind wir für unsere sehr gute Anfangsphase der zweiten Halbzeit so nicht belohnt worden“, merkte „Klee“ selbst zu seinem Pfostenschuss an.

„Ich bin begeistert davon, wie meine Jungs das, was ich ihnen in der Halbzeitpause mit auf den Weg gegeben habe, direkt umgesetzt haben. Da geht mir wirklich das Herz auf. In diesen 15 Minuten haben wir Vichttal an die Wand gespielt“, sprudelte es aus Deuker raus. Souveräne Abwehrleistung

Danach wurde die Partie freilich wieder ausgeglichener, drängte nun einige Male auch Vichttal auf die Führung. Wirklich zwingend wurde der VfL aber nur einmal – in Person seines Kapitäns Jan-Henrik Rother, der das FC-Tor knapp verfehlte (74.). Ansonsten war Rother Vichttals Funkturm in der Abwehr, der auch bei einigen gut getimten Beecker Flanken erstklassiges Stellungsspiel zeigte und alles herausköpfte. Nur einmal segelte eine Kleefisch-Flanke doch an ihm vorbei. Doch da zögerte Braun mit dem Abschluss, anstatt den Ball aus kurzer Distanz mit vollem Risiko direkt zu nehmen. Danach passierte vor beiden Toren nicht mehr viel.

„Wir haben nur wenig zugelassen, haben generell mit einer guten Mischung gespielt“, befand Beecks wieder mal souveräner Abwehrchef Nils Hühne. „Ich denke, wir hätten den Sieg verdient gehabt. Wir haben einige Male bewusst das Spiel verlangsamt, um Vichttal zu locken“, ergänzte Koppitz.