Beeck behält auf heißem Pflaster in Vichttal kühlen Kopf

Vier Spiele, drei Siege, nur gegen Topfavorit Eintracht Hohkeppel im Auftaktmatch beim 2:2 Punkte gelassen: So las sich bis Sonntag die Heimbilanz des VfL Vichttal. Und eines war also immer gleich: Zumindest einen Treffer erzielte das Team von Vichttals Dauertrainer Andi Avramovic immer. Gegen den FC Wegberg-Beeck war dies nun erstmals nicht der Fall: Die Kontrahenten trennten sich in einem recht chancenarmen, aber jederzeit interessanten Spiel mit einem leistungsgerechten 0:0.
„In der ersten Halbzeit haben wir noch einige Probleme gehabt, nach der Pause waren wir dann aber wesentlich stärker. Generell haben wir sehr diszipliniert gespielt und haben Vichttal auch taktisch in Schach gehalten“, urteilte FC-Coach Albert Deuker.
Der Trainer hatte seine Anfangself gegenüber dem Pesch-Spiel auf zwei Positionen geändert – eine davon zwangsläufig: Für den angeschlagenen Marc Brasnic lief erstmals nach längerer Zeit wieder Timo Braun auf. Den zweiten Wechsel nahm Deuker freiwillig vor: Statt Luca Bini spielte auf der defensiven rechten Bahn Justin Hoffmanns – was Deuker auf Nachfrage auch umgehend begründete: „Bei Vichttal kommt über links mit Sinan Ak einer der besten Eins-zu-Eins-Spieler der Liga. Gegen den wollte ich mit ‚Hoffe‘ lieber den einen Tick konservativer spielenden Akteur stellen – und der hat es dann auch gut gemacht. Die Aufstellung hatte er sich zudem mit einer sehr guten Trainingswoche ohnehin verdient.“
Grundsätzlich begann Beeck wieder im 3-4-3 – und verbuchte auch die erste nennenswerte Chance im Spiel: Die präzise Hereingabe seines ohnehin gut aufgelegten Kapitäns Yannik Leersmacher köpfte David Arize allerdings vorbei (15.). Vichttal hatte in der ersten Halbzeit sicherlich mehr vom Spiel, ohne indes echte Gefahr vor dem FC-Tor heraufzubeschwören. Ausnahme: Bei einer Hereingabe von Max Peters, die lang und länger wurde und sicherlich nicht als Torschuss gedacht war, musste sich Keeper Yannik Hasenbein schon ordentlich strecken (22.).
Auch wenn die erste Halbzeit nach Punkten also an Vichttal ging: Die ganz große Angriffswucht, die eigentlich zu erwarten war, entfachte der VfL nicht. „Klar waren in der Partie viele Emotionen drin und hatte sie auch ordentlich Intensität, doch wir haben uns nicht überrennen lassen“, stellte Beecks diesmal auf der Sechs spielender sonstiger Achter oder Zehner Niklas Koppitz treffend fest.
Seine stärkste Phase hatte der Gast in der Viertelstunde nach der Pause. Zunächst jagte Marc Kleefisch den Ball über den Kasten (49.), zwei Minuten hatte er richtig Pech: Nach einem feinen Direktspiel traf Beecks torgefährlichster Angreifer (bislang sieben Saisontreffer) den Pfosten – da wäre VfL-Keeper Frederik Said geschlagen gewesen (51.). „Leider war das Momentum da nicht auf unserer Seite, sind wir für unsere sehr gute Anfangsphase der zweiten Halbzeit so nicht belohnt worden“, merkte „Klee“ selbst zu seinem Pfostenschuss an.
„Ich bin begeistert davon, wie meine Jungs das, was ich ihnen in der Halbzeitpause mit auf den Weg gegeben habe, direkt umgesetzt haben. Da geht mir wirklich das Herz auf. In diesen 15 Minuten haben wir Vichttal an die Wand gespielt“, sprudelte es aus Deuker raus.
Danach wurde die Partie freilich wieder ausgeglichener, drängte nun einige Male auch Vichttal auf die Führung. Wirklich zwingend wurde der VfL aber nur einmal – in Person seines Kapitäns Jan-Henrik Rother, der das FC-Tor knapp verfehlte (74.). Ansonsten war Rother Vichttals Funkturm in der Abwehr, der auch bei einigen gut getimten Beecker Flanken erstklassiges Stellungsspiel zeigte und alles herausköpfte. Nur einmal segelte eine Kleefisch-Flanke doch an ihm vorbei. Doch da zögerte Braun mit dem Abschluss, anstatt den Ball aus kurzer Distanz mit vollem Risiko direkt zu nehmen. Danach passierte vor beiden Toren nicht mehr viel.
„Wir haben nur wenig zugelassen, haben generell mit einer guten Mischung gespielt“, befand Beecks wieder mal souveräner Abwehrchef Nils Hühne. „Ich denke, wir hätten den Sieg verdient gehabt. Wir haben einige Male bewusst das Spiel verlangsamt, um Vichttal zu locken“, ergänzte Koppitz.
Etwas anders hatte die Partie VfL-Coach Avramovic erlebt: „Die Punkteteilung ist sicherlich gerecht. Ich finde aber, dass wir um Nuancen die Nase vorn hatten, einen Ticken präsenter waren. Beeck war in der ersten Halbzeit recht passiv gegen den Ball. Umgekehrt hatte der FC durch den Pfostenschuss natürlich die klarste Chance des Spiels.“
Etwas überraschend nominierte Avravmovic erstmals auch den Ex-Beecker Benyamin Malekzadeh für die Anfangself, nachdem der zuvor bei fünf Kurzeinsätzen insgesamt nur auf 26 Spielminuten gekommen war. „Benyamin war jetzt einfach mal dran, er hatte sich diesen Einsatz verdient – und er hat seine Sache auch gut gemacht“, lobte der VfL-Coach. Auf der Bank nahm bei Vichttal nach zehnmonatiger Verletzungspause (Kreuzbandriss) erstmals wieder „Landesliga-Haaland“ Niklas Valerius Platz. „Ich wollte ihn noch nicht gleich auch wieder bringen. Niklas ist aber völlig beschwerdefrei, trainiert wieder voll mit und ist ab sofort eine weitere Alternative“, erklärte Avramovic auf Nachfrage.