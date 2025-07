Beeck beginnt bei einem A-Ligisten

Gleich sieben Vereine, darunter vier aus dem Erkelenzer Land, waren für den Mittelrheinpokal in der Lostrommel: Der reformierte Verbandspokal mit nun 64 Teilnehmern macht es möglich. Die zumindest auf dem Papier leichteste Aufgabe dieses Septetts erwischte bei der Auslosung der Branchenprimus: Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck reist zum Euskirchener Kreispokal-Sieger, dem A-Ligisten SG Flamersheim/Kirchheim. Die SG wurde in der abgelaufenen Saison Dritter der Euskirchener A-Liga.

Auch Landesliga-Absteiger SC 09 Erkelenz, über die Fairplay-Wertung für den FVM-Pokal qualifiziert, erwartet mit dem FC Hennef einen Mittelrheinligisten. Genau wie Pesch hatte auch der Verein von der Sieg erst am letzten Spieltag das Ticket für eine weitere Saison in der höchsten Verbandsklasse gelöst.

Fünf Vereine bekommen es mit Gegnern zu tun, die zwei bis drei Klassen höher spielen. Dieses Quintett nimmt also jeweils eindeutig die Außenseiterrolle ein – immerhin haben diese fünf Teams so auch alle Heimrecht. Das gilt zum Beispiel für den Heinsberger Kreispokal-Sieger und Bezirksliga-Aufsteiger SV Niersquelle Kuckum. Der bekommt es mit Mittelrheinligist FC Pesch zu tun, der erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt eingetütet hatte.

In der Erkelenzer City findet auch noch ein weiteres Mittelrheinpokal-Spiel statt. Da stehen sich der ambitionierte A-Ligist und Vize-Kreispokalsieger Dynamo Erkelenz und Landesligist SC Lindenthal/Hohenlind gegenüber. Der SC hat in der abgelaufenen Saison zwei höchst unterschiedliche Halbserien gespielt: Nach der Hinrunde hatten die Kölner satte 16 Punkte Rückstand auf den späteren Aufsteiger SSV Bornheim – am Ende waren es nur noch sechs. Als Dritter überquerte der SC schließlich die Ziellinie.

Mit dem schwersten Kaliber bekommt es Germania Teveren zu tun: Der Landesligist erwartet im heimischen Heidestadion Drittligist und Titelverteidiger Viktoria Köln – sollten die Blau-Gelben also weiterkommen, wäre das eine echte Sensation.

Nicht ganz so aussichtslos, aber auch mehr als schwierig sollte die Sache für A-Liga-Aufsteiger SV Scherpenseel/Grotenrath werden: Der SV ist Gastgeber von Landesligist FV Wiehl, der wie Lindenthal/Hohenlind in der Staffel eins beheimatet ist. Wiehl hatte sich ebenfalls erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert. In dieser leistungsmäßig extrem dichten Staffel reichten sage und schreibe 36 Punkte nicht zum Klassenerhalt – und das in einer 16er-Liga. Den SV Deutz dürfte aber nicht trösten, dass er mit dieser Punktzahl immerhin einer der besten Absteiger aller Zeiten ist.

Mittelrheinliga-Absteiger Union Schafhausen schließlich ist neben Beeck das einzige Heinsberger Team, das reisen muss: Die nun von Jörg Halfenberg (der löste den über ein Jahrzehnt amtierenden Jochen Küppers ab) trainierte Union tritt bei Bezirksligist Hilal Maroc Bergheim an. Der gewann zwar den Pokal des Kreises Rhein-Erft, verspielte aber nach der Herbstmeisterschaft wegen einer deutlich schwächeren Rückserie den anvisierten Aufstieg in die Landesliga, musste sich so am Ende mit Platz vier begnügen.

Ein herausragendes Spiel ohne hiesige Beteiligung ist das Derby zwischen Regionalliga-Absteiger 1. FC Düren und Drittligist Alemannia Aachen. Gespielt wird diese 1. Runde vom 20. bis 24. August.