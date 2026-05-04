Beeck als „Stolperstein“ im Aufstiegskampf

Die Niederlage ist für Vichttal – das bereits die Lizenzunterlagen für die Regionalliga West eingereicht hatte – im Aufstiegsrennen fast ein Knockout. Acht Punkte trennen die Mannschaft von Arandjel Avramovic nun von Bergisch Gladbach, das zeitgleich mit 5:1 in Hennef gewann. Seit diesem Sonntag sind die Chancen auf den Meistertitel für Vichttal nur noch theoretischer Natur. Dass die Partie gegen Beeck einen hohen Unterhaltungswert haben würde, überraschte derweil nicht. Schließlich traf Vichttal auf einen deutlich giftigeren und hungrigeren Gegner als noch beim 0:0 im Hinspiel.