Bediente Ratinger trotz 3:1-Erfolgs

Die Vorzeichen waren klar: Sowohl Ratingen 04/19, als auch die DJK Adler Union Frintrop brauchten einen Erfolg. Letztlich nutzten die Gastgeber die ineffizienten Frintroper aus und gewinnen 3:1. Nach Abpfiff zückt ein jeder, der es mit Blau-Gelb hält das Handy und schaut auf die Partei des VfB 03 Hilden. Ein Schock geht durchs Stadion Ratingen, nachdem der VfB in der Nachspielzeit den Siegtreffer gegen den 1. FC Monheim erzielt. Damit bleibt Ratingen der Jäger!
Ratingen 04/19 war sich aber sowas von klar, worum es geht. Nach einer ersten Großchance, bei der der Ball schon fast über die Linie gerollt wäre, wird Ali Hammoud (4.) im Folgeangriff durch die Mitte geschickt und schlenzt den Ball ins rechte Eck. Da sah die Abwehr der Adler lückenhaft aus. In der Folge versuchte die DJK mehr Spielanteile zu sammeln, kamen größtenteils aber nicht am Abwehrbollwerk der Ratinger vorbei.
Nach dem Gegentor erarbeiteten sich die Essener allerdings ein Chancenplus. Ohne viel Aufwand kommen sie immer wieder zu Abschlüssen. Zwar häufig aus sechzehn Metern oder noch mehr, dennoch muss 04/19 Schlussmann Marvin Gomoluch immer wieder eingreifen. Und genauso zieht es sich durch die gesamte erste Hälfte. In Minute 31 hätte Tim Bönisch einen Abstimmungsfehler zwischen Gomoluch und seinen Vorderleuten ausnützen müssen, worauf Timo Dapprich in der 42. Spielminute eigentlich nur noch am Ratinger Schlussmann vorbeischießen muss. Dapprich will es aber zu schön machen und legt den Ball quer, direkt in die Beine eines Ratinger Verteidigers.
Und der Beginn der zweiten Hälfte gehört wieder den Gästen aus Frintrop. Linus Wissing hätte es eigentlich ausgleichen müssen, als er völlig frei vor Gomoluch zum Abschluss kommt, der allerdings überragend parierte. Die nächste Gelegenheit gehört Sven Kreyer: Der Routinier rumkurvt mit einer sehenswerten Pirouette den gegnerischen Abwehrspieler, Abnehmer Hammoud scheitert am Essener Schienbein. Und in direkter Folge in der 62. Spielminute Rinor Rexha das 2:0 auf dem Kopf. Völlig blank setzt er den Ball rechts neben dem Kasten vorbei – das hätte es sein müssen!
In der 67. Minute ist es dann aber Timo Dapprich, der eine wundervolle Flanke vom eingewechselten Tristan-Tell Ornat im Karate-Stil im Ratinger Tor unterbringt – ein über die gesamte Partie betrachtet, verdienter Ausgleich.
Der nächste Treffer gehört allerdings dem Ratinger Kapitän, Gianluca Silberbach. Sein erstes Saisontor hat er sich für ein Besonderes aufgehoben. Ein Eckball in Minute 84. landet zufällig auf dem Fuß von Silberbach, der das Spielgerät regelrecht in die Maschen hinein wuchtet. In der Nachspielzeit macht es Guiliano Zimmerling dann deutlich. Nach Frintroper Ballverlust verlagert Eleftherios Vasileiadis den Ball schnell auf den freistehenden Zimmerling, der seelenruhig im rechten unteren Eck einschiebt.
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