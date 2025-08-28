Bedeutender Derbysieg bei TuSEM: Haarzopf-Coach Walter lobt Teamgeist

Der zweite Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 wurde mit einem packenden Flutlicht-Derby am Freitagabend zwischen Gastgeber TuSEM Essen und Lokalkontrahent SuS Haarzopf eröffnet. In einem mit Spannung erwarteten Spiel konnten sich am Ende die Gäste aus Haarzopf mit 2:1 durchsetzen und den ersten Saisondreier sichern. Nach dem Abpfiff freut sich Neu-Trainer Matthias Walter über den ersten Punktgewinn mit seiner neuen Mannschaft und lobt insbesondere die Mentalität seiner Spieler.

Während TuSEM Essen Fortuna Bottrop zum Auftakt in die neue Saison ein 2:2-Remis abtrotzte, unterlag SuS Haarzopf beim Heimauftakt Fatihspor Essen 2001 denkbar bitter durch einen Last-Minute-Gegentreffer mit 2:3. Im direkten Aufeinandertreffen im Flutlicht-Derby am Fibelweg ging es nun also für beide Kontrahenten um den ersten Saisondreier, schlussendlich hatten die Grün-Weißen Gäste knapp die Nase vorn. Neu-Trainer Matthias Walter, der vor der Saison als Co-Trainer bei Landesliga-Aufsteiger DJK Sportfreunde Katernberg zu Gange war, zeigt sich nach Spielende hochzufrieden mit der Leistung und Einstellung seiner Mannschaft.

Zwar konnte SuS Haarzopf sich in der abgelaufenen Bezirksliga-Spielzeit zweimal ohne Gegentor gegen TuSEM durchsetzen, dennoch war vor dem Duell am Freitagabend von einer ausgeglichenen Begegnung auszugehen, schließlich haben sich beide Mannschaften im Sommer auf einigen Positionen neu verstärkt. Auch SuS-Coach Walter wusste was auf ihn und seine Mannschaft zukommen würde: „Allein durch das Flutlichtspiel am Freitagabend war eine besondere Atmosphäre spürbar. Hinzu kommt noch, dass es gegen TuSEM sowieso immer super schwierig ist. Sie sind eine sehr heimstarke Mannschaft“, bekräftigt der 34-jährige Übungsleiter gegenüber dem RevierSport und ergänzt: „Das ist ein sehr enger Platz am Fibelweg. Das heißt: Viele Zweikämpfe und dementsprechend auch viele Emotionen im Spiel.“

Ein solch emotionales und umkämpftes Duell sollte es dann auch geben: Nachdem TuSEM-Akteur Sergej Stahl seine Mannschaft nach einer halben Stunde mit 1:0 in Führung brachte, gelang Haarzopf-Mittelfeldmann Maximilian Härtel unmittelbar vor der Pause der Ausgleichstreffer, bevor der 28-Jährige nach dem Seitenwechsel zum Matchwinner avancierte: Knappe fünf Minuten vor Spielende war es erneut Härtel, der traf und seiner Mannschaft damit drei wichtige Punkte und den Derby-Erfolg sicherte. Aus Sicht von Cheftrainer Walter lag der Schlüssel des Erfolgs allen voran an der geschlossenen Mannschaftsleistung seiner Akteure: „Meine Jungs haben das Spiel letztendlich durch einen unglaublichen Willen, viel Leidenschaft und einen großen Einsatz gedreht und gewonnen. Wir waren gierig und nach einer Umstellung in der zweiten Hälfte auch deutlich griffiger“, lobt Walter in höchsten Tönen.

Kreispokal-Aufgabe wartet