Bedburg-Hau mit Schützenfest zum Klassenerhalt

Endlich geschafft. Bezirksligist SGE Bedburg-Hau hat am letzten Spieltag mit einem 6:0 (3:0)-Heimsieg gegen Aufsteiger Borussia Veen den Klassenerhalt in trockene Tücher gepackt. Mit einer ausgeglichenen Bilanz beenden die Grün-Schwarzen die Saison mit 43 Punkten auf Tabellenplatz zehn.

Was sich aber in Minute 25 schlagartig ändern sollte, denn der scheidende Tom Versteegen vollendete eine schöne Kombination zur 1:0-Führung des Gastgebers. Die Borussen leisteten sich neun Minuten später einen schlimmen Fehlpass vor dem eigenen Tor, den Versteegen aufnahm. Der Angreifer umkurvte den Veener Torhüter und stellte auf 2:0.

Scheinbar hatte Versteegen seine helle Freude am Toreschießen. Die Hausherren kombinierten sich gekonnt über die linke Seite, erneut Versteegen (45.+1) erzielte mit seinem dritten Treffer einen lupenreinen Hattrick. Direkt nach Wiederanpfiff war die Messe für die Gäste aus Veen gelesen, denn Tim Helmus (46.) erhöhte nach einer Hereingabe des eingewechselten Julian Diedenhofen auf 4:0. In der Folgezeit passierte nicht mehr viel auf dem Spielfeld. Die Veener kamen für einen Torabschluss kaum gefährlich zum Zuge, und die Gastgeber taten nicht mehr als nötig. Trotzdem gab es noch zwei Highlights. Lennis Bonnet knallte das Spielgerät an die Latte, und Felix Beeker scheiterte am gegnerischen Keeper. Kurz vor dem Schlusspfiff des umsichtig leitenden Schiedsrichters Salar Khalesch aus Mülheim wurde das Resultat noch deutlich nach oben geschraubt.