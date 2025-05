Bedauernswerte Kehdinger gehen unter

Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die VSV Hedendorf/Neukloster IV den Aufstieg in die 3. Kreisklasse feiern dürfen. In den bisherigen 16 Begegnungen blieb die Mannschaft von Spielertrainer Marvin Breuer ungeschlagen. Die Verfolger, Agathenburg/Dollern II und SG Lühe III, werden sich um den zweiten Aufstiegsrang streiten. Beide hatten bei ihren Auswärtspartien in Freiburg und Großenwörden mehr Mühe, als erwartet. Der FC Mulsum/Kutenholz III (3:2 in Deinste) und TuS Eiche Bargstedt II (3:2 in Jork), gewannen ihre Auswärtspartien.

In der Torschützenliste führt weiter Claas Struwe (SG Lühe III) mit 21 Treffern vor Bargstedts Kilian Kück (16) und VSV-Akteur Fabian Blank (14).