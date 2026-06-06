Becovic kehrt in die Bezirksliga zurück

Zuletzt lief der 24-Jährige für den SV Gehlenberg-Neuvrees auf, nachdem er dort ein halbes Jahr aktiv gewesen war. Nun zieht es ihn zurück in die Bezirksliga, wo er künftig das Trikot des SVM tragen wird. Die Verantwortlichen setzen dabei auf seine Vielseitigkeit und seine Qualitäten im Defensivbereich. Der sportliche Leiter Mathias Schrand beschreibt den Neuzugang als „zweikampfstarken und vielseitig einsetzbaren Defensivspieler“, der neben seiner Geschwindigkeit auch technische Fähigkeiten und großen Ehrgeiz mitbringe. „Mit seinen Fähigkeiten wird er unserem Team zusätzliche Stabilität und Variabilität verleihen“, erklärt Schrand.

Vorfreude auf die neue Aufgabe Auch Becovic selbst blickt mit großer Erwartung auf die kommende Spielzeit. Besonders die Atmosphäre auf der Sportanlage des SV Molbergen ist ihm aus seiner Zeit als Gegner in Erinnerung geblieben. „Ich freue mich riesig darauf, beim SVM spielen zu können. Der Verein hat eine geile Anlage, auf der man als Gegner immer hitzige Partien erlebt hat. Das hat mir immer zusätzliche Motivation gegeben“, sagt der Neuzugang. Mit Blick auf die neue Saison ergänzt er: „Umso größer ist die Vorfreude, ab der neuen Saison mit Heimvorteil auf diesem Platz aufzulaufen, meine Qualitäten zu zeigen und mich hier durchzusetzen.“