Beckumer SpVg: Top-Torjäger kehrt von Oberliga-Aufsteiger zurück

Der frühere Oberligist musste nach dem finanziellen Kollaps im Jahre 2002 einen Neustart in der Kreisliga B vornehmen. Danach ging es wieder ruckzuck zurück in die Landesliga. Bis auf einen kleinen "Betriebsunfall" im Jahre 2015, der mit dem sofortigen Wiederaufstieg repariert werden konnte, ist die Beckumer SpVg aus der Landesliga nicht wegzudenken. Zehn Jahre später ist es aber wieder passiert. Nach Oberligist RW Ahlen und Landesliga-Aufsteiger ASK Ahlen ist die BSV nur noch die Nr. 3 im Fußball-Kreis Beckum und muss einen Neustart in der Bezirksliga vornehmen. Das neue Trainer-Duo Jan Mance und Jonas Westmeyer hat dafür einen echten Top-Transfer parat. Der langjährige Beckumer Torjäger Ogün Gümüstas kehrt nach einem Jahr beim Westfalenliga 1-Meister TuS Hiltrup (14 Einsätze/6 Tore) in seine Heimat zurück und hatte bereits vor dem Abstieg ligaunabhängig zugesagt. Das Fehlen seiner Tore dürfte der mitentscheidende Grund gewesen sein, dass Beckum überhaupt den Abstieg hinnehmen musste.

„Über den Transfer von Ogün freuen wir uns logischerweise enorm. Ogün hat in den drei Jahren Landesliga, die er bei Beckum gespielt hat, bewiesen, dass er immer für mehr als 30 Tore zu haben ist. So einen Stürmer im Kader zu haben, ist ein absoluter Luxus.", freut sich Westmeyer, der den 29-jährigen Torjäger aus Hiltrup mitbringt: "Ogün und ich saßen in der Kabine nebeneinander und haben uns direkt sehr gut verstanden. Als Jan und ich ihm von unseren Projekt in Beckum berichtet haben, war er direkt begeistert. Dass ein Spieler, wie Ogün, uns ligaunabhängig zugesagt hat, zeigt uns, dass wir aktuell den richtigen Weg einschlagen." Drei weitere Neuzugänge kommen vom Bezirksliga 7-Vizemeister SC Wiedenbrück II, der in der Aufstiegsrunde noch um den Landesliga-Aufstieg kämpft. Fuad Katiela, Rene Kohn und Maximilian Grzybek laufen künftig in der Beckumer Römerkampfbahn auf.

„Fuad kennen Jan und ich noch aus unserer Jugendzeit in Beckum. Er ist ein wahnsinnig kreativer Spieler und wird beispielsweise Ogün super füttern können. Dass Fuad aus Beckum kommt und wohnhaft in Beckum ist, rundet den Transfer noch ab", so Westmeyer zu Katiela. Auch auf Kohn und Grzybek hält er große Stücke: „Rene und Maxi sind beide extrem jung und sehr talentiert. Während Maxi bereits Erfahrungen im Training der Regionalliga-Truppe sammeln durfte, hat Rene über Jahre in der Jugend von Wiedenbrück mit sehr guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und ist regional bekannt."