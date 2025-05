Beckumer SpVg setzt auf Trainer-Duo - Westmeyer kommt aus Hiltrup

Interims-Coach Stefan Fröhlich (39) ist seit Anfang April nach dem Rücktritt von Spielertrainer Ismail Budak am Ruder und kann mit drei Siegen und einem Unentschieden in sieben Partien eine ausgeglichen Bilanz vorweisen. Überlebenswichtig war der 2:0-Auswärtssieg am vergangenen Wochenende beim Hövelhofer SV, um dem ab Sommer übernehmenden Trainer-Duo möglichst einen Landesligisten zu übergeben.

U. a. ausgebildet bei Borussia Dortmund hat Westmeyer in jungen Jahren beim SC Roland Beckum in der Oberliga Westfalen gespielt (15 Einsätze). Mit der SG Bockum-Hövel stieg er im Sommer 2023 in die Westfalenliga auf und war dort als spielender Co-Trainer an der Seite des heutigen Rhyneraner Sportlichen Leiters David Schmidt aktiv. Im vergangenen Sommer folgte der Wechsel nach Hiltrup. "Ich fühle mich in Hiltrup pudelwohl und verlasse den Verein echt sehr ungern, aber im Endeffekt war das Projekt in meinem Heimatverein in Beckum und die Möglichkeit wieder als Trainer arbeiten zu können viel zu reizvoll", erklärt Westmeyer.

Bereits in der Vergangenheit haben die beiden jungen Trainer ein Trainer-Duo in der Jugend der Beckumer SpVg und beim SV Lippstadt 08 gebildet. Nun gehen sie ihre erste gemeinsame Herrenstation an. Mance hatte zu Beginn der laufenden Spielzeit sein erstes Cheftrainer-Amt beim Westfalenligisten SG Bockum-Hövel angetreten, musste aber nach nur einem Sieg aus 13 Spielen früh die Segel streichen.