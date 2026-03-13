Beckumer SpVg schlägt in der Westfalenliga zu

Leon Schmidt (in Gelb) wechselt im Sommer zur Beckumer SpVg. – Foto: Christian Bunge

Die Beckumer SpVg strebt zurück in die Landesliga. Der frühere Oberligist rangiert nach dem Umbruch im Sommer auf Platz 3 in der Bezirksliga Staffel 7 und hat mit dem SVE Heessen und dem TuS Freckenhorst starke Konkurrenz. Wenn es diesen Sommer nicht klappt, soll im kommenden Jahr der Aufstieg als klares Ziel ausgegeben werden. Dabei helfen wird der 29-jährige Leon Schmidt, der vom Westfalenligisten FC Kaunitz kommt.

Der gebürtige Beckumer, der im zentralen Mittelfeld zuhause ist, spielte jahrelang für den SV Neubeckum, mit dem er in die Bezirksliga aufstieg. Im Sommer 2022 wechselte er zur SG Bockum-Hövel, mit dem er auf Anhieb den Aufstieg in die Westfalenliga schaffte. Das gleiche "Kunststück" gelang beim FC Kaunitz, dem er sich im Sommer 2024 anschloss. 36 Einsätze in der sechsthöchsten Spielklasse stehen bislang in seiner Vita.

Ab dem Sommer soll Schmidt als Führungsspieler in Beckum vorangehen. „Für uns ist Leon ein brutaler Transfer. Das ist ein Top-Spieler, der zudem noch Regionalität und einen starken Charakter mitbringt“, sagt BSV-Trainer Jan Mance gegenüber der Lokalpresse "Die Glocke".