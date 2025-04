Beckum punktet bei Fröhlich-Debüt gegen Kaunitz – auch Theesen patzt

Den Befreiungsschlag verpasste hingegen der TuS Lohe, der das Sechs-Punkte-Spiel gegen Heide Paderborn mit 0:1 verlor, während der SV Avenwedde (3:1 bei RW Kirchlengern) aktuell das Team der Stunde ist und auch das vierte Spiel unter Miron Tadic für sich entscheiden konnte.

Hövelhofer SV – TSV Oerlinghausen 2:0

Hövelhofer SV: Alexander Bachmann, Azad Dogan, Ron Balke (72. Lukas Braun), Paul Henkenjohann, Nick Schröder, Deniz Poyraz, Berat Turan (82. Julian Liemke), Kamil Can Sapli, Tobias May, Endrit Salihi (72. Nick Erisa), Erik Kerner (82. Simon Renneke) - Trainer: Gerrit Zöller - Trainer: Thomas Bauer - Trainer: Luca D'Angelo - Trainer: Noah Henneböhle

TSV Oerlinghausen: Christopher Niehaus, Sven Oberschelp, Enes Ceylan (80. Laurant Dragusha), Tim Zeihe (91. Yannik Manteas), Til Bjarne Peikert (94. Julian Buslaff), Daniel Nadig, Barbaros Ulas (72. Can Moussa), Bel-Albert Mehmeti, Philipp Düsterdiek, Arlind Kamerolli, Robin Klois (63. Jan-Justin Johannhörster) - Trainer: Beqir Thaqi - Trainer: Pascal Kramer

Schiedsrichter: Tobias Patzer - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Deniz Poyraz (50.), 2:0 Tobias May (71.)