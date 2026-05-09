Beckhusen-Doppelpack: Stotel fährt vierten Heimsieg am Stück ein

Der TSV Stotel und TSV Altenwalde lieferten sich zum Auftakt des 27. Spieltages der Bezirksliga Lüneburg IV ein bis zur letzten Sekunde spannendes Duell, das mit einem Heimerfolg endete.
Zunächst besaßen die in 2026 sehr gut aufgelegten Hausherren Vorteile. Nach knapp eine halbe Stunde traf Nico Solle sehenswert aus der Distanz zur Führung. Wenig später folgte das 2:0. Jan-Moritz Jaschke scheiterte noch an Marlon Plehn, doch Tom Beckhusen war aufmerksam und netzte eiskalt ein (42.). Noch vor der Pause gelang Altenwalde jedoch der Anschlusstreffer. Ein Foulspiel an Jan-Lukas Mergard führte zu einem Elfmeter, den Ramazan Topcu sicher verwandelte. Keine 240-Sekunden nach dem Seitenwechsel stellte Stotel den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Eine Solle-Hereingabe wandelte der im Sommer nach Stinstedt wechselnde Beckhusen in seinen zwölften Saisontreffer um. Die Gäste zeigten aber Moral, Marvin Wähling gelang in der 67. Minute der Anschlusstreffer - 3:2. Anschließend rannten sie weiter an, kreierten auch noch die ein oder andere Gefahrensituation, mussten sich aber letztlich geschlagen geben.
Durch den vierten Heimsieg in Folge rückt der TSV Stotel vorerst auf Rang sechs und ist auch rechnerisch so gut wie gerettet. Zwei Zähler vor ihm liegt der erst seine zweite Rückrundenniederlage einsteckende TSV Altenwalde.