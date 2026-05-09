Beckhusen-Doppelpack: Stotel fährt vierten Heimsieg am Stück ein

Zunächst besaßen die in 2026 sehr gut aufgelegten Hausherren Vorteile. Nach knapp eine halbe Stunde traf Nico Solle sehenswert aus der Distanz zur Führung. Wenig später folgte das 2:0. Jan-Moritz Jaschke scheiterte noch an Marlon Plehn, doch Tom Beckhusen war aufmerksam und netzte eiskalt ein (42.). Noch vor der Pause gelang Altenwalde jedoch der Anschlusstreffer. Ein Foulspiel an Jan-Lukas Mergard führte zu einem Elfmeter, den Ramazan Topcu sicher verwandelte. Keine 240-Sekunden nach dem Seitenwechsel stellte Stotel den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Eine Solle-Hereingabe wandelte der im Sommer nach Stinstedt wechselnde Beckhusen in seinen zwölften Saisontreffer um. Die Gäste zeigten aber Moral, Marvin Wähling gelang in der 67. Minute der Anschlusstreffer - 3:2. Anschließend rannten sie weiter an, kreierten auch noch die ein oder andere Gefahrensituation, mussten sich aber letztlich geschlagen geben.