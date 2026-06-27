Beckhoff verlässt SSV Jahn – Partnerturnier findet statt

Kurz nach dem Trainingsauftakt am Donnerstag vermeldet der SSV Jahn noch einen Abgang. Phil Beckhoff verlässt die Regensburger nach nur einem Jahr wieder. Der 26-jährige Offensivspieler wechselt zurück an seine alte Wirkungsstätte und hat sich wieder dem FC Gütersloh aus der Regionalliga West angeschlossen. Ursprünglich galt Beckhoffs Vertrag beim Jahn noch ein weiteres Jahr. Derweil hat der Drittligist am morgigen Sonntag seinen ersten Auftritt in dieser Vorbereitung – bei einem Turnier in Pfakofen.
„Nach offenen und konstruktiven Gesprächen sind wir gemeinsam mit Phil zu dem Entschluss gekommen, dass es wichtig ist, wieder regelmäßig Spielzeit zu erhalten, die er in der vergangenen Saison nicht in dem Umfang sammeln konnte, wie er es sich erhofft hatte. Mit dem Wechsel nach Gütersloh bietet sich ihm nun genau diese Gelegenheit. Wir bedanken uns bei Phil für seinen Einsatz im Jahn Trikot und wünschen ihm für seine persönliche und sportliche Zukunft nur das Beste“, so Jahn-Sportdirektor Alexander Schmalhofer in einer Pressemeldung über den Beckhoff-Abgang.
Phil Beckhoff wechselte letzten Sommer aus Gütersloh zum SSV Jahn. Seither absolvierte der Offensivspieler für die Oberpfälzer insgesamt 26 Pflichtspiele (drei Tore) in den verschiedenen Wettbewerben. Beide Seiten hätten sich sicherlich etwas mehr erhofft. Die Zeit beim Jahn wird Beckhoff in positiver Erinnerung behalten, wie er sagt: „Das Jahr in Regensburg war sehr lehrreich für mich. Ich kann einiges für meinen weiteren Weg mitnehmen und bedanke mich bei allen Beteiligten für die Zeit in Regensburg. Ich möchte wieder mehr Spielzeit bekommen und freue mich schon sehr auf die neue sportliche Herausforderung in Gütersloh.“