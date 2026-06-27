Beckhoff verlässt SSV Jahn – Partnerturnier findet statt Der Stürmer bricht seine Zelte in Regensburg wieder ab und wechselt zurück zum Regionalligisten FC Gütersloh +++ Beim morgigen Turnier in Pfakofen springt Burglengenfeld ein von Florian Würthele · Heute, 10:48 Uhr · 0 Leser

Hat sich vom SSV Jahn Regensburg verabschiedet: Stürmer Phil Beckhoff (rechts). – Foto: Wolfgang Zink

Kurz nach dem Trainingsauftakt am Donnerstag vermeldet der SSV Jahn noch einen Abgang. Phil Beckhoff verlässt die Regensburger nach nur einem Jahr wieder. Der 26-jährige Offensivspieler wechselt zurück an seine alte Wirkungsstätte und hat sich wieder dem FC Gütersloh aus der Regionalliga West angeschlossen. Ursprünglich galt Beckhoffs Vertrag beim Jahn noch ein weiteres Jahr. Derweil hat der Drittligist am morgigen Sonntag seinen ersten Auftritt in dieser Vorbereitung – bei einem Turnier in Pfakofen.

„Nach offenen und konstruktiven Gesprächen sind wir gemeinsam mit Phil zu dem Entschluss gekommen, dass es wichtig ist, wieder regelmäßig Spielzeit zu erhalten, die er in der vergangenen Saison nicht in dem Umfang sammeln konnte, wie er es sich erhofft hatte. Mit dem Wechsel nach Gütersloh bietet sich ihm nun genau diese Gelegenheit. Wir bedanken uns bei Phil für seinen Einsatz im Jahn Trikot und wünschen ihm für seine persönliche und sportliche Zukunft nur das Beste“, so Jahn-Sportdirektor Alexander Schmalhofer in einer Pressemeldung über den Beckhoff-Abgang.



Phil Beckhoff wechselte letzten Sommer aus Gütersloh zum SSV Jahn. Seither absolvierte der Offensivspieler für die Oberpfälzer insgesamt 26 Pflichtspiele (drei Tore) in den verschiedenen Wettbewerben. Beide Seiten hätten sich sicherlich etwas mehr erhofft. Die Zeit beim Jahn wird Beckhoff in positiver Erinnerung behalten, wie er sagt: „Das Jahr in Regensburg war sehr lehrreich für mich. Ich kann einiges für meinen weiteren Weg mitnehmen und bedanke mich bei allen Beteiligten für die Zeit in Regensburg. Ich möchte wieder mehr Spielzeit bekommen und freue mich schon sehr auf die neue sportliche Herausforderung in Gütersloh.“





Unterdessen absolvieren die Mannen von Cheftrainer Sascha Hildmann am morgigen Sonntag die ersten Spielminuten nach der Sommerpause. Und zwar beim „Tag der Jahn Partnervereine“ auf dem Sportgelände des Sportgelände des TuS Pfakofen. Beim kompakten Turnierformat mit jeweils 45-minütigen Partien gab es noch eine kurzfristige Änderung im Teilnehmerfeld. Anstelle des FC Künzing spielt der ASV Burglengenfeld mit. Der Landesligist bekommt es im ersten Match um 14 Uhr mit dem FC Tirschenreuth zu tun. Anschließend duellieren sich die Jahn-Profis mit dem heimischen A-Klassisten SG Aufhausen/Pfakofen/Wallkofen. Die Gewinner kämpfen gegeneinander um den Turniersieg. Auf FuPa-Nachfrage heißt es, dass das Turnier trotz der Hitze nach jetzigem Stand stattfinden soll.