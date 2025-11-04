Beckhoff trifft doppelt: WDB dominiert beim 5:0 gegen FC O/O II

Mit frühem Druck, klarem Plan und fünf Treffern feierte die SG WDB am 11. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West einen überzeugenden 5:0-Heimsieg gegen den FC Oste/Oldendorf II. Durch den Erfolg kletterte das Team von Trainer Chris Mehrtens auf den fünften Tabellenplatz. Die Gäste bleiben dagegen auch im fünften Auswärtsspiel ohne Punkt und stehen weiter auf Rang zehn, dem ersten direkten Abstiegsplatz.

Die Gastgeberinnen begannen mit viel Tempo und Präsenz. Bereits in der sechsten Minute traf Jennifer Beckhoff zur Führung. Nur vier Minuten später bereitete sie das 2:0 vor, das Neele Strauß sicher vollendete. „Nach ein paar Wacklern zu Beginn bekam die Mannschaft das Spiel immer besser in den Griff und belohnte sich mit Toren für ihre Leistung“, sagte Mehrtens.

WDB blieb spielbestimmend und kombinierte sich mehrfach gefährlich vor das Tor. In der 26. Minute erhöhte Monique Limberg nach Vorarbeit von Ritter auf 3:0. Kurz vor der Pause traf erneut Beckhoff, diesmal nach Zuspiel von Strauß, zum 4:0. Die ersten vier Treffer waren allesamt herausgespielt und Ausdruck der klaren Überlegenheit der Heimmannschaft.

Für den FC Oste/Oldendorf II verlief die erste Halbzeit schwierig. Trainer Christopher Thielker erklärte: „Wir konnten leider den Schwung aus dem Unentschieden gegen Fischerhude nicht in das Spiel gegen WDB übertragen. Der Gegner kaufte uns in der ersten Halbzeit durch aggressive Zweikampfführung den Schneid ab. Wir hatten es unserer gut aufgelegten Torhüterin zu verdanken, dass wir nicht noch höher in Rückstand geraten sind.“