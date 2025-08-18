Beckhoff trifft doppelt in der Nachspielzeit – WDB feiert ersten Sieg

Knapp zwei Wochen nach dem Duell im Frauen-Bezirkspokal, das Brunsbrock im Elfmeterschießen gewonnen hatte, standen sich die beiden Teams nun in der Liga erneut gegenüber. Dieses Mal behielt die SG WDB die Oberhand und setzte sich mit 2:0 durch. Beide Tore fielen in der ungewöhnlich langen Nachspielzeit von 18 Minuten, die durch eine Verletzungsunterbrechung mit Rettungswageneinsatz zustande kam.

Jennifer Beckhoff avancierte zur Matchwinnerin: In der 90.+2 Minute staubte sie nach einem von Lisa Hoops getretenen Freistoß zur Führung ab. In der 90.+17 Minute konterte die SG erneut über Hoops und Beckhoff, die erneut eiskalt vollendete. Beide Spielerinnen wurden erst im Laufe des Spiels eingewechselt.

„Joker entscheiden das Spiel“, analysierte SG-Trainer Chris Mehrtens. „Gegen eine taktisch defensiv gut stehende Mannschaft kamen wir dennoch zu Abschlüssen. Trotz der zwei schmerzlichen verletzungsbedingten Wechsel ließ sich die Mannschaft nicht von ihrem Ziel abbringen und belohnte sich.“ Besonders der Siegeswille habe den Ausschlag gegeben: „Wir haben gute Lehren aus dem Pokalaus gezogen und verdient den ersten Saisonsieg eingefahren.“

Brunsbrock-Coach Lennart Gerken haderte mit dem Ergebnis: „Wir haben gut verteidigt und wenig zugelassen. Nach einem Abpraller kassieren wir das 0:1. Nach dem Rückstand sind wir in den letzten Minuten volles Risiko gegangen und hatten dann den Ausgleich auf dem Fuß. Stattdessen kassieren durch einen Konter das 0:2“ Am Ende sei es eine „unglückliche Niederlage, absolut nicht nötig“ gewesen. Für die kommenden Spiele sieht er Handlungsbedarf: „Wir müssen an unserer Offensive arbeiten.“