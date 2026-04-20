Beckhoff macht spät alles klar: SG WDB gewinnt Derby gegen Wingst Die SG WDB setzt sich im Landkreisduell mit 3:1 gegen Schlusslicht VfL Wingst durch. von FuPa Lüneburg · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mona Röper

Am 16. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West gewann die SG WDB das Derby im Landkreis Cuxhaven gegen den VfL Wingst mit 3:1. Die Gastgeberinnen empfingen das Schlusslicht und blieben durch den Erfolg nun seit vier Spielen ungeschlagen.

Die SG WDB bestimmte die erste Halbzeit und erspielte sich eine 2:0-Führung. In der 13. Minute traf Laura Gläsmann mit einem Fernschuss zur Führung, der als Bogenlampe im Tor landete. Acht Minuten später erhöhte Monique Limberg mit einem Schuss außerhalb des Strafraums auf 2:0. Die Gastgeberinnen hatten die Partie bis dahin klar im Griff und ließen in einer einseitigen ersten Hälfte kaum etwas zu. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Wingst kam durch eine Freistoßvariante zurück ins Spiel. Dana Haack erzielte in der 49. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1. Dadurch wurde die Partie offener, die SG WDB fand nun nicht mehr die gleiche Kontrolle wie vor der Pause.