Beckert: „Wir peilen das Tabellenmittelfeld an“

Für den Regionalligisten 1. FC Bocholt läuft es dieser Tage sensationell. Der Aufsteiger ist seit fünf Partien ungeschlagen. Am vergangenen Wochenende setzten sich die „Schwatten“ gegen den 1. FC Köln II mit 3:1 durch – und verließen damit erstmals in dieser Spielzeit die Abstiegszone der Vierten Liga. Im FuPa-Interview spricht Defensivakteur Marc Beckert, der seit 2015 im Westmünsterland kickt, über den bisherigen Saisonverlauf, die Qualität der Mannschaft und die weiteren Saisonziele.

Herr Beckert, wie blicken Sie auf den bisherigen Saisonverlauf des 1. FC Bocholt zurück?

Marc Beckert: "Wir haben einen schwierigen und desolaten Start hingelegt, das haben wir uns natürlich alle anders vorgestellt. Nach drei Niederlagen in Serie bist du auch psychologisch angeschlagen. Wir haben gemerkt, dass wir im Kollektiv mehr investieren müssen, um defensiv kompakter zu agieren und in der Liga anzukommen. Völlig unabhängig vom Trainerwechsel mussten wir feststellen, dass es mit unserer Spielidee in der Regionalliga nicht länger funktioniert. Da mussten wir etwas anpassen, und das haben wir gemacht. Seitdem läuft es deutlich besser."

Wie groß war denn der Sprung von der Oberliga in die Regionalliga?

Beckert: "Ein Qualitätsproblem hatten wir jedenfalls nicht. Allerdings musste sich das Team erst einmal akklimatisieren, weil das Tempo deutlich höher ist. Ebenfalls gescholten durch diverse Verletzungen, war der Kaderumbruch größer als angenommen und es hat seine Zeit gedauert, die Neuzugänge allesamt zu integrieren. Wir mussten verstehen, dass wir nicht eine Balldominanz wie in der Oberliga haben können. Außerdem haben wir realisiert, dass man nicht immer auf Sieg spielen kann. Manchmal muss man auch zufrieden sein, wenn man einen Punkt mitnimmt. Das kannten wir in den abgelaufenen Spielzeiten zuvor nicht. Der Klub musste nach dem schwachen Saisonstart auch erst einmal lernen, mit dem Punkterückstand klarzukommen und sich in Geduld zu üben. Verein, Fans und Mannschaft sind diesen Weg aber gegangen. Nun sind wir definitiv in der Regionalliga angekommen."

Wie zufrieden sind Sie bislang mit Ihren eigenen Leistungen?

Beckert: "Persönlich strebe ich immer nach der maximalen Leistung und versuche, alles für die Mannschaft zu geben. Es klappt nicht alles, aber ich bin mit meinen eigenen Vorstellungen grundsätzlich einverstanden. Gegen Preußen Münster habe ich zu Beginn der Saison mein erstes Eigentor geschossen. Das war bitter. Korrespondierend mit unserer zuletzt aufsteigenden Tendenz konnte ich zuletzt aber zu einer stabilen Defensive beitragen und ich konnte auch offensiv mehr Akzente setzen. Ein tolles Gefühl war der Siegtreffer gegen meinen Ex-Verein Alemannia Aachen, nachdem ich den Klub 2013 aufgrund der Insolvenz verlassen musste. Das war mal wieder so eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt."