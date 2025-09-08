Beckers trifft dreifach, Dovern schwer verletzt

Fußball-Kreisliga A: Der SV Eilendorf II legt einen perfekten Start in die neue Saison hin. An der Seitenlinie hat ein alter Bekannter die Verantwortung übernommen.

Der Start hätte kaum besser laufen können: Sechs Punkte aus zwei Spielen lautet die Bilanz des SV Eilendorf II in der Fußball-Kreisliga A Aachen. „Uns war bewusst, dass wir ein schweres Auftaktprogramm vor der Brust haben“, betont Marco Hammers, seit dieser Spielzeit Trainer der SVE-Reserve.

Gegen den FC Eschweiler, einen der Topfavoriten auf den Aufstieg, trug sich Tim Beckers gleich dreifach in die Torschützenliste ein. Der 23-Jährige läuft normalerweise für die von Jasmin Muhovic trainierte „Erste“ des Clubs von der Halfenstraße auf. Da der Landesligist aber am vergangenen Wochenende spielfrei war, half Beckers in der Reserve aus. „Unser eigentlicher Stoßstürmer Massimo Martinez-Walbert, der in Rott doppelt getroffen hat, stand uns urlaubsbedingt nicht zur Verfügung, sodass wir im Sturm nicht ideal besetzt waren“, erläutert Hammers, der im Sommer zu seinem Herzensverein zurückgekehrt ist.

Dem 2:1 beim SV Rott ließ seine Mannschaft einen souveränen 4:0-Erfolg gegen den FC Eschweiler folgen. „Es ist superwichtig, gut zu starten, weil dann der Druck etwas raus ist. Wir haben das gut hinbekommen“, lobt Hammers seine Schützlinge und ergänzt: „Wir haben eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Die Jungs sind super motiviert, ich habe immer rund 20 Mann beim Training.“

Der 46-Jährige trug in seiner aktiven Fußballerkarriere ausschließlich das Trikot des SVE. Seine Trainerkarriere startete er im Anschluss beim FC Inde Hahn, ehe er zur Saison 2023/24 die Nachfolge von Daniel Formberg beim Landesligisten Raspo Brand antrat. Nach sieben Ligaspielen ohne Sieg trennten sich die Wege allerdings schon wieder. „Einvernehmlich“, wie es damals hieß.

Hammers übernahm in der darauffolgenden Winterpause die Verantwortung beim A-Ligisten Rhenania Würselen/Euchen, für den er bis zum Ende der vergangenen Saison tätig war. Nun ist er zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. „Irgendwie schließt sich der Kreis. Der SV ist einfach ein super Verein. Die Leute im Umfeld sind alle top“, unterstreicht Hammers, der in der Schlussphase der Begegnung gegen den FC Eschweiler einen Wermutstropfen hinnehmen musste.

Schien- und Wadenbeinbruch

Sein Kapitän Luke Dovern zog sich in der 80. Minute ohne Gegnereinwirkung einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch zu und wurde am Sonntag bereits operiert. „Das tut mir unheimlich leid. Für die Mannschaft war das schon sehr hart, wir haben die letzten zehn Minuten irgendwie über die Bühne gebracht. Wir haben uns jetzt gemeinsam eingeschworen und gesagt, dass wir die Saison für ihn zu Ende spielen, weil er einfach ein guter Kerl ist“, sagt Hammers, der mit seinem Team am kommenden Sonntag (11 Uhr) den SC Berger Preuß empfängt.

„Wir haben uns kein konkretes Ziel für die Saison gesetzt. Wir wollen attraktiven Fußball spielen“, verdeutlicht der SVE-Coach, der allerdings in einem Atemzug hinterherschiebt: „Ich möchte schon im oberen Tabellendrittel landen, weil die Qualität dafür einfach vorhanden ist.“

Die Ergebnisse im Überblick:

Burtscheider TV – Breinig II 0:0

Berger Preuß – Rott 5:1: 0:1 N. Winkhold (35.), 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 Krauß (37., 43., 50., 72.), 5:1 Kleemann (86.)

SV Eilendorf II – FC Eschweiler 4:0: 1:0 Rezak (13.), 2:0, 3:0, 4:0 T. Beckers (22., 58., 90.+28)

Verlautenheide II – Vichttal II 2:4: 0:1 Minderjahn (7.), 1:1 Visé (24.), 1:2 Krückels (30.), 1:3 Kabalakli (56.), 1:4 Bourceau (63.), 2:4 Balin (90.+2)

Freund – Rhen. Würselen/Euchen 1:7: 0:1 Medrano (18.), 0:2 Gräf (27.), 0:3 Katambayi-Kabongo (28.), 0:4 Gräf (50.), 0:5 Kreutzer (52.), 0:6 Medrano (63.), 1:6, 1:7 Medrano (63., 77.)

Arm. Eilendorf – St. Jöris 2:1: 1:0 Anaebo (48.), 2:0 Fischer (59.), 2:1 Bergerhausen (81.)

Pannesheide – FC Stolberg 2:1: 0:1 Gessner (3.), 1:1 Grivet Talocia (15.), 2:1 Jacob (32.)

Kellersberg – Vaalserquartier 2:0: 1:0 Vukosavljevic (77./Handelfmeter), 2:0 Frantzen (79.)

