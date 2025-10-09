Beckerich – Reisdorf: es kann nur einen geben!

Absteiger Luna Oberkorn hat erst einen Punkt aus drei Spielen geholt und trifft am Sonntag auf Brouch, das am vergangenen Wochenende gegen Perlé seinen ersten Erfolg der noch jungen Spielzeit verbuchen konnte. Dennoch dürfte es zu einer offenen Partie kommen, da die Gastgeber unter ihrem neuen Trainer mittlerweile mehr Zeit hatten, sich vorzubereiten. Grevels – Wilwerwiltz gab es in dieser Saison bereits, nämlich in der Vorrunde der „Coupe de Luxembourg“. Doch eine Revanche wird schwer, auch wenn der Kiischpelt-Sieg vor einem guten Monat auf eine verschlafene 1.Halbzeit des FC Excelsior zurückzuführen war.

In Beckerich kommt es zum Gipfeltreffen. Der Leader empfängt den Tabellenzweiten und Absteiger Reisdorf zu einem frühen Spitzenspiel. Beide verfügen noch über eine weiße Weste, dies wird sich am Wochenende ändern. Für den FCB sprechen die bislang beste Abwehr und der beste Sturm der Liga, Reisdorf verfügt über die zweitbeste Defensive. Hinter beiden lauert Wilwerwiltz und wird aus der Ferne genau beobachten, wie dieses Topspiel ausgehen wird. Sicher ist, dass mindestens eines der beiden Topteams erstmals Federn lassen wird.

Schließlich spielt das noch punktlose Schlusslicht Perlé gegen Colmar-Berg. Der ASC fehlte es in den bisherigen drei Partien an Ergebniskonstanz, was für die „Ardoisiers“ u.U. eine Chance darstellen könnte, zu ihren ersten Zählern zu kommen.