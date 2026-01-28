Beckerich: Nico Funck nicht mehr Trainer

Nico (3.vl) und Ben Funck (4.vl) sind nicht mehr in Beckerich im Amt – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

FC Beckerich

Wie uns von Seiten von Nico Funck Anfang der Woche selber mitgeteilt wurde und wie bestätigend auch aus der FuPa-Vereinsverwaltung hervorgeht, ist Funck nicht mehr Trainer der 1.Mannschaft von Drittdivisionär FC Beckerich.

Der ehemalige Nationalspieler und sein Co-Trainer und Sohn Ben Funck sind den Angaben zufolge aus persönlichen Gründen von ihren Ämtern zurückgetreten und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Über einen möglichen Nachfolger liegen z.Z. noch keine Informationen vor.