Becker wird Pressesprecher und Leiter Marketing & Kommunikation

Seit dem 1. Juli verantwortet Lennard Becker als Pressesprecher und Leiter Marketing & Kommunikation die externe Kommunikation der Kleeblätter.
Becker hat Kommunikationswissenschaft, Germanistik sowie Literatur- und Medienpraxis studiert und bringt mehrjährige Erfahrung als Sportjournalist sowie im Projektmanagement im Sportbereich mit. In seiner neuen Rolle verantwortet er die Presse- und Medienarbeit sowie die digitale Kommunikation des Vereins – stets in enger Abstimmung mit Vorstand und Geschäftsführung.
„Mit Lennard Becker haben wir einen Kommunikationsprofi gewinnen können, der journalistisches Handwerk mit einem klaren Blick für moderne Vereinskommunikation verbindet. Seine Erfahrung wird uns dabei helfen, RWO medial noch sichtbarer zu positionieren und unsere Themen sowohl auf klassischen als auch auf digitalen Kanälen bestmöglich zu platzieren. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit", erklärt Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig.
Auch Becker freut sich auf seine neue Aufgabe: „Rot-Weiß Oberhausen ist ein ambitionierter Verein mit einer engagierten Fanbasis und einer traditionsreichen Geschichte. Genau dieses Potenzial möchten wir nutzen, um die Geschichten rund um die Kleeblätter mit vollem Einsatz noch näher an unsere Fans, Partner und die Öffentlichkeit zu bringen.“