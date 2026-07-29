Lennard Becker wird Pressesprecher und Leiter Marketing & Kommunikation – Foto: Herbert Bahn

„Kommunikationsprofi“ für Rot-Weiß Oberhausen

Becker hat Kommunikationswissenschaft, Germanistik sowie Literatur- und Medienpraxis studiert und bringt mehrjährige Erfahrung als Sportjournalist sowie im Projektmanagement im Sportbereich mit. In seiner neuen Rolle verantwortet er die Presse- und Medienarbeit sowie die digitale Kommunikation des Vereins – stets in enger Abstimmung mit Vorstand und Geschäftsführung.

„Mit Lennard Becker haben wir einen Kommunikationsprofi gewinnen können, der journalistisches Handwerk mit einem klaren Blick für moderne Vereinskommunikation verbindet. Seine Erfahrung wird uns dabei helfen, RWO medial noch sichtbarer zu positionieren und unsere Themen sowohl auf klassischen als auch auf digitalen Kanälen bestmöglich zu platzieren. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit", erklärt Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig.